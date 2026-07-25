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Jornal Diário de Suzano - 25/07/2026
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Região

PT oficializa candidatura de Haddad ao Governo de São Paulo em convenção realizada em Campinas

Evento também confirmou Márcio França como candidato a vice-governador, homologou a coligação com o PSB e reuniu lideranças nacionais do partido

25 julho 2026 - 16h58Por da Reportagem Local
PT oficializa candidatura de Haddad ao Governo de São Paulo em convenção realizada em CampinasPT oficializa candidatura de Haddad ao Governo de São Paulo em convenção realizada em Campinas - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Partido dos Trabalhadores (PT) oficializou neste sábado (25), durante convenção estadual realizada em Campinas, a candidatura do ex-ministro Fernando Haddad ao Governo de São Paulo. O encontro também confirmou o ex-governador e ex-ministro Márcio França (PSB) como candidato a vice-governador, homologou a coligação entre PT e PSB e marcou a primeira convenção da história da sigla para um cargo majoritário realizada no interior paulista.


Além da chapa ao governo estadual, a convenção homologou as candidaturas da ex-ministra Simone Tebet (PSB) e da ex-ministra Marina Silva (Rede) ao Senado. O evento contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin, dirigentes partidários, parlamentares e lideranças políticas de diversas regiões do Estado.


Em discurso, Lula afirmou que a composição da chapa representa um projeto sólido para São Paulo e elogiou a trajetória dos candidatos. "Nossa chapa de São Paulo é motivo de orgulho. Nossos adversários não têm tamanho, nem biografia", afirmou o presidente, ao defender a experiência política de Fernando Haddad, Márcio França, Simone Tebet e Marina Silva.


Após ter a candidatura homologada, Fernando Haddad destacou que a convenção marcou o início da campanha eleitoral e defendeu um projeto voltado ao desenvolvimento do Estado. "Hoje, em Campinas, demos a largada para uma grande caminhada ao lado do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin, de Márcio França, Marina Silva, Simone Tebet e de milhares de companheiros e companheiras de todas as regiões do estado", publicou em suas redes sociais.


Haddad afirmou que a chapa reúne experiência e compromisso com a população paulista. "Vamos devolver ao nosso estado a capacidade de crescer, gerar empregos, valorizar os serviços públicos e cuidar de quem mais precisa", ressaltou.

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