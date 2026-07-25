PT oficializa candidatura de Haddad ao Governo de São Paulo em convenção realizada em Campinas

O Partido dos Trabalhadores (PT) oficializou neste sábado (25), durante convenção estadual realizada em Campinas, a candidatura do ex-ministro Fernando Haddad ao Governo de São Paulo. O encontro também confirmou o ex-governador e ex-ministro Márcio França (PSB) como candidato a vice-governador, homologou a coligação entre PT e PSB e marcou a primeira convenção da história da sigla para um cargo majoritário realizada no interior paulista.



Além da chapa ao governo estadual, a convenção homologou as candidaturas da ex-ministra Simone Tebet (PSB) e da ex-ministra Marina Silva (Rede) ao Senado. O evento contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin, dirigentes partidários, parlamentares e lideranças políticas de diversas regiões do Estado.



Em discurso, Lula afirmou que a composição da chapa representa um projeto sólido para São Paulo e elogiou a trajetória dos candidatos. "Nossa chapa de São Paulo é motivo de orgulho. Nossos adversários não têm tamanho, nem biografia", afirmou o presidente, ao defender a experiência política de Fernando Haddad, Márcio França, Simone Tebet e Marina Silva.



Após ter a candidatura homologada, Fernando Haddad destacou que a convenção marcou o início da campanha eleitoral e defendeu um projeto voltado ao desenvolvimento do Estado. "Hoje, em Campinas, demos a largada para uma grande caminhada ao lado do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin, de Márcio França, Marina Silva, Simone Tebet e de milhares de companheiros e companheiras de todas as regiões do estado", publicou em suas redes sociais.



Haddad afirmou que a chapa reúne experiência e compromisso com a população paulista. "Vamos devolver ao nosso estado a capacidade de crescer, gerar empregos, valorizar os serviços públicos e cuidar de quem mais precisa", ressaltou.