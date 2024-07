Transporte coletivo no Alto Tietê tem 183 linhas e 677 veículos

O ‘Mapa do Transporte Coletivo’ nas cidades do Alto Tietê aponta um total de 183 linhas de ônibus municipais com frota de 677 veículos.

A expectativa das prefeituras, consultadas pelo DS, é iniciar estudos para viabilizar a ampliação das linhas.

Passageiros ainda reclamam da demora para chegados dos ônibus, mas reconhecem melhora no atendimento público nos últimos anos.

É o caso do estudante Gabriel Pacheco. Ele disse que os ônibus demoram em torno de 20 minutos, mas esse tempo já foi maior. “Seria interessante mais linhas e mais ônibus”, disse o morador de Suzano.

Na cidade são 22 linhas municipais do sistema regular operadas pelos ônibus da concessionária Radial Transporte. Além dessas, há mais 13 linhas municipais onde atuam os permissionários do sistema complementar (vans). Os itinerários englobam todas as regiões de Suzano.

Segundo a Prefeitura, constantemente a pasta implementa modificações para melhorar e ampliar o atendimento.

São 120 ônibus da Radial Transporte e 142 vans do transporte complementar. “No momento, o número tem dado conta da demanda verificada, que é de 80 mil passageiros por dia”.

Em Poá, são duas linhas: Circular 1 e Circular 2. Elas atendem todos os bairros da cidade. A frota conta com 24 veículos ônibus. Este número de veículos atende à demanda existente no município.

Em Mogi das Cruzes, são 79 linhas, que realizam 3.280 partidas/dias úteis, atendendo todas as regiões da cidade.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana realiza o acompanhamento constante do sistema de transporte coletivo e realiza intervenções sempre que detectada necessidade. Em maio, duas novas linhas foram criadas: L007 (Jundiapeba - Taiaçupeba) e C603 (Botujuru - Estrada Imperial)

São 211 ônibus. O número é considerado adequado para a operação do sistema municipal de transporte coletivo.

Em Arujá são atualmente 15 linhas e atendem a todos os bairros. De acordo com a Prefeitura, seja por aumento na demanda, seja por bairros que ainda não são atendidos.

Há previsão de realização de um estudo para reavaliação da rede de linhas atual, a fim de verificar se há necessidade de ampliação da oferta de linhas e de horários. Isto deve ocorrer no segundo semestre de 2024.

Atualmente temos 22 veículos para atender a demanda, o que representou um aumento de 30% na última renovação de frota em 05/2023, onde foi renovada 100% da frota por veículo zero quilômetro.

Em Guararema, são atualmente há 19 linhas de ônibus em Guararema, e tanto o aumento da frota de veículos como aumento das linhas está em fase de estudos para implantação.

Em Itaquá, a Secretaria de Mobilidade Urbana está realizando estudos para ampliar o atendimento. São 20 linhas. O estudo técnico deve permitir que três linhas atendam bairros que ainda não são atendidos.

A frota está constituída em 110 ônibus, sendo 100 operacionais e 10 reservas.

Esse número é considerável bom para a demanda ou precisa ter um aumento?

Em Ferraz são 13 linhas. Mais de 90% são atendidos.

Por meio de estudo de demanda indicando a necessidade e equilíbrio econômico do contrato. Atualmente são 48 ônibus.

Para o momento é considerado adequado.