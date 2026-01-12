Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Três cidades do Alto Tietê aparecem entre as campeãs na geração de empregos em SP

Mogi gerou cerca de 14 vagas de emprego por dia em novembro

12 janeiro 2026 - 15h06Por Da região
Movimentação na rua 25 de Março em São Paulo, cidade com maior número de vagasMovimentação na rua 25 de Março em São Paulo, cidade com maior número de vagas - (Foto: Divulgação/Governo de SP)

Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e Poá estão entre os 50 municípios do estado de São Paulo que mais geraram vagas de emprego. As informações são da Fundação Seade, com base nas informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.

O saldo de empregos é o resultado da diferença entre admissões e demissões no período analisado. Em novembro, com 428 vagas, Mogi ocupa a 13ª posição, cerca de 14 vagas de empre por dia. Em seguida está Poá, com 232 vagas e no 30º lugar.

No acumulado do ano, Mogi ocupa o 26º lugar com 3.218 vagas e Itaquá em 34º, com 2.680. Já nos últimos 12 meses, Mogi fica em 24º, com 2.264 e Itaquá em 36º, com 1.607 vagas.

Setores com mais contratações

O setor de Serviços foi o que mais criou vagas em novembro – total de 32.363 postos. Dentro do setor se destacam Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (27.019), Alojamento e alimentação (3.379) e Transporte, armazenagem e correio (1.662).

Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas vem em seguida na criação de vagas em novembro: 20.446.

Em 12 meses, houve aumento dos empregos nos Serviços (total de 205 mil), no Comércio (67 mil), na Construção (28 mil), na Indústria (26 mil) e na Agricultura (16 mil).

Salário médio

Em novembro, o estado de São Paulo teve o maior salário médio de admissão do país, de R$ 2.635,19, seguido por Distrito Federal (R$ 2.412,65), Santa Catarina (R$ 2.362,30) e Rio de Janeiro (R$ 2.286,92). O salário de admissão de São Paulo é 14% maior que do Brasil (R$ 2.310,78). O Sudeste foi a região com maior valor no país (R$ 2.478,01).

