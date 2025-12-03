Última seleção do ano terá mais de 130 vagas de empregos em Ferraz

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura da Prefeitura de Ferraz promove nesta quinta-feira (4), a partir das 8h30, o último processo seletivo do ano com mais de 130 vagas de empregos disponíveis oferecidas pelas empresas parceiras do programa Emprega Ferraz PAT como: Texas Alumínio, Neohype e MCDonald’s.

O Emprega Ferraz PAT é uma parceria do município com o Estado, que disponibiliza o Centro de Integração da Cidadania (CIC) para a realização dos processos seletivos no município.

Cabe à prefeitura a divulgação das vagas, distribuição de senhas e o cadastramento dos interessados.

Serão oferecidas diversas vagas para a área de atendimento, promotor de vendas, atendente de restaurante, fiscal de piso, eletricista de manutenção, auxiliar de serviços gerais, analista de PCP e mecânico de manutenção de máquinas em geral, entre outras.

Para participar os interessados devem comparecer ao CIC com currículo atualizado, além de RG e CPF. O CIC fica na Avenida Governador Jânio Quadros, 967, no Parque São Francisco.

A entrega das senhas será às 8h30 e o processo seletivo começa às 9 horas. Até o meio-dia é possível se candidatar para uma das vagas disponíveis na seleção.

Outras edições

No início de novembro a Prefeitura de Ferraz realizou uma edição. Foram ofertados 227 vagas.

maior oportunidade é para a Cordeiro Soluções em Energia com 60 vagas para auxiliar de produção. As vagas para repositor de mercadorias e repositor de hortifrúti também estão em alta, respectivamente com 25 vagas e 23 para o processo seletivo, além de 15 oportunidades para atendente de restaurante, com salário de R$ 1.761 e mais benefícios.