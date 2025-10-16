Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 16/10/2025
Região

UniPiaget/Brasil é declarada de utilidade pública pela Câmara Municipal  de Suzano

Reconhecimento reforça o papel social do Centro Universitário nas áreas de educação, saúde e cidadania no município

16 outubro 2025 - 12h22Por Da Região
- (Foto: Divulgação)

A Câmara Municipal de Suzano aprovou o Projeto de Lei nº 0043/2025, que declara a Associação Unipiaget/Brasil, mantenedora do Centro Universitário Piaget, como entidade de utilidade pública municipal. A proposta, de autoria do vereador Jaime Siunte, reconhece o impacto das ações desenvolvidas pela instituição no município e sua contribuição contínua ao bem-estar coletivo.

De acordo com o texto aprovado, o reconhecimento tem como finalidade valorizar o trabalho social do Unipiaget em áreas essenciais como saúde, educação, assistência social, cidadania e meio ambiente. As iniciativas realizadas ao longo de 2024 beneficiaram diretamente mais de 100 mil pessoas, por meio de programas e projetos gratuitos que promovem inclusão e desenvolvimento comunitário.

Entre as ações citadas no projeto estão: a Farmácia Solidária, que arrecadou 162 kg de medicamentos para distribuição; o Projeto Psicologia em Ação, que alcançou 30.278 pessoas e o Conexão Nutritiva, que atendeu 8.256 pessoas com orientações sobre alimentação saudável. Outras iniciativas, como Comunidade em Ação, voltada à saúde dos idosos; Mapa do Conhecimento, com educação em saúde infantil e Unipiaget Levando o Direito à Comunidade, que dissemina informações jurídicas sobre bullying e direitos fundamentais, evidenciam o caráter transformador e responsável das ações.

O proponente do projeto, Ver. Jaime Suinte, destacou a importância do Centro Universitário Piaget para a cidade. “Essas ações representam prática cidadã e formam profissionais conscientes de seu papel, além de ajudar pessoas que muitas vezes não tem acesso ao tratamento que necessitam”.

Para o reitor do Unipiaget, Marcus Rodrigues, o reconhecimento da Câmara reforça a relevância do papel social da instituição. “Ficamos muito honrados com esse reconhecimento por parte da Câmara Municipal de Vereadores, que representa a população da cidade, está em nossa Missão Institucional ser agente de transformação da sociedade, na qual estamos inseridos e este é o reconhecimento do trabalho que há anos vem sendo desenvolvido com responsabilidade e compromisso com a cidade. O Unipiaget é muito mais que uma instituição de ensino, é um grande agente de transformação da sociedade”, reforça o reitor.

Com a aprovação do projeto por Unanimidade, o Unipiaget passa a integrar oficialmente o grupo de entidades de utilidade pública de Suzano, ampliando as possibilidades de parceria com o poder público e organizações sociais, além de consolidar sua atuação como referência em ensino superior e responsabilidade social na região do Alto Tietê.

