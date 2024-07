Vestibular das Fatecs divulga classificação geral e faz chamada para matrículas

O candidato do Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) do Alto Tietê pode conferir a lista de classificação geral do processo seletivo a partir das 15 horas desta segunda-feira (15), pelo site vestibularfatec.com.br. Também fica disponível no mesmo endereço a primeira convocação para matrículas.

Quem estiver na primeira chamada deve enviar a documentação entre os dias 16 e 18, de forma remota, por meio de sistema indicado junto à convocação e no Manual do Candidato. O resultado dos pedidos de matrículas serão disponibilizados no dia 22, a partir das 15 horas, pelo mesmo sistema.

A classificação geral do Vestibular das Fatecs considera as notas finais em ordem decrescente, de acordo com a opção de curso, período e unidade. A chamada para matrículas é feita até o limite de vagas oferecidas. Perderá o direito à vaga quem não fizer a matrícula na data determinada ou deixar de apresentar os documentos exigidos.

As Fatecs disponibilizam computador com acesso à internet a quem quiser fazer a matrícula. As orientações sobre o procedimento também estão disponíveis no Manual do Candidato e na Portaria.

Documentação

Quem receber a chamada para matrícula deverá enviar ao sistema remoto indicado na convocação, via upload, nos formatos PDF, JPEG ou PNG, os seguintes documentos: Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente; Histórico Escolar completo do Ensino Médio ou equivalente; Documento de Identidade com foto, dentro da validade. Ex.: RG; CPF ou documento de identidade contendo o número de CPF; Uma foto 3X4 recente, com fundo neutro; Documento de quitação com o serviço militar ou Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), para o candidato brasileiro maior de 18 anos, do sexo masculino.