Vila São Paulo terá dois muros de arrimos para conter taludes

A Secretaria de Obras da Prefeitura de Ferraz começou a construção nesta semana do primeiro dos dois muros de arrimos para conter os taludes na Vila São Paulo, em Ferraz de Vasconcelos, no local considerado área de risco e que já registrou deslizamento e desbarrancamento. Nesta quinta-feira, dia 12, o secretário de Obras, Antonio Carlos dos Santos, o Carlinhos, foi vistoriar a construção do primeiro muro de arrimo na Rua Carlos Senno com a Avenida Roland Gottard Gustavo Kaesemodel Filho e John Lennon e terá custo de R$ 940 mil. O muro de arrimo para evitar a queda de encosta terá 100 metros de extensão e três metros e meio de altura, com previsão de conclusão em fevereiro de 2025. Já o segundo muro de arrimo será construído na Rua Osmundo Torquato de Paula, com custo de R$ 1,1 milhão e prazo de conclusão em junho de 2025.



O segundo muro de construção só começa a ser construído, quando o primeiro em andamento for concluído. A Secretaria de Obras começou as obras em outubro deste ano, mas acertando o talude e retirando o excesso que interditou até parte da via. Agora, a execução do muro de arrimo com gabião – espécie de gaiola cheia de pedra está sendo construída no local: “O objetivo é ter drenagem no local. Quando chover, a água vai escorrer de forma drenada pelas pedras, que, em contrapartida, seguram o talude para ele não descer”, afirmou o secretário de Obras, acrescentando que estas obras darão maior segurança aos moradores do bairro. O segundo muro também terá 100 metros de extensão e altura de três metros e meio.