Yakisoba de Suzano se torna o primeiro patrimônio imaterial da cidade

O Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (Compac) de Suzano definiu nesta quinta-feira (27/03), em reunião no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, no centro, o tombamento do yakisoba de Suzano como o primeiro patrimônio imaterial da cidade. A ideia partiu do diretor de Agricultura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Minoru Harada, então presidente da Comissão do Centenário da Imigração Japonesa, durante as festividades comemorativas em 2022. O pedido foi protocolado e, desde então, o conselho conduziu estudos detalhados sobre a relevância do prato para a cultura suzanense.

Foram dez votos favoráveis, obtendo unanimidade. A apresentação do parecer final foi feita por Katherine Tanimura, pesquisadora e produtora que conduziu entrevistas e levantamentos acadêmicos para entender a trajetória do yakissoba em Suzano. O relator do processo foi o presidente do Compac, Renan de Lima Franco. “O reconhecimento do yakissoba de Suzano como patrimônio imaterial é um marco histórico para a cidade. Esse prato carrega uma forte tradição, sendo parte fundamental das festividades locais e das associações que o preparam há décadas”, afirmou Franco.

A pesquisa conduzida pelo conselho apontou que a relação entre o yakissoba e a cidade remonta à influência da comunidade nipônica desde o início do século XX. A popularização do prato em festividades e eventos ajudou a consolidá-lo como um símbolo gastronômico local e também uma fonte de recursos para associações comunitárias.

Para Minoru Harada, o reconhecimento valoriza também a história e a tradição do povo japonês na cidade. “O yakissoba de Suzano representa mais do que um prato. Ele carrega memórias, história e uma cultura de resistência”, destacou o diretor de Agricultura. O prefeito Pedro Ishi também celebrou a decisão, ressaltando a importância do reconhecimento cultural. “Suzano tem uma relação profunda com a cultura japonesa, e o yakissoba é um símbolo disso. Essa decisão reforça nosso compromisso com a valorização da nossa história e das nossas tradições”, afirmou.