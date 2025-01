Zeladoria no Botujuru retira cerca de 130 toneladas de lixo

O grande mutirão de zeladoria que está atendendo o bairro do Botujuru segue em ritmo acelerado. As equipes da Prefeitura, que reúnem cerca de 200 profissionais, estão empenhados em serviços diversos de limpeza e manutenção, solucionando pontos críticos e deixando o bairro em melhores condições, além de mais bem preparado para as chuvas típicas dessa época, em um reforço à Operação Verão.

Somando todos os serviços realizados nos últimos dias, já foram feitos 29 mil metros quadrados de capinação, 42 mil metros de limpeza com varredeira, 533 metros de limpeza de córregos, limpeza manual ou mecanizada em 93 bocas de lobo, desobstrução de 136 metros de rede subterrânea e remoção de 129,5 toneladas de lixo.

As equipes também já fizeram serviços de nivelamento e cascalhamento em 2.418 metros de vias não asfaltadas, a pintura de 7 mil metros lineares de guias, bem como de 130 postes, limpeza de 29 fossas sépticas e utilizaram 17 toneladas de asfalto para a Operação Tapa-Buraco. Além disso, foram revitalizados 993 metros lineares de faixas duplas, pintados 154 metros de lombadas e trocadas 14 lâmpadas.

Ao todo, a Prefeitura se faz presente com cerca de 200 profissionais da Secretaria de Serviços Urbanos, Secretaria de Mobilidade, Assistência Social, Segurança Pública, Habitação, Obras, Defesa Civil e Semae. A previsão é que os serviços no Botujuru se estendam até o final deste mês. Na sequência, o mutirão avançará para Cezar de Souza.

O primeiro local atendido pelo grande mutirão de zeladoria foi Jundiapeba, onde as equipes da Prefeitura permaneceram por mais de uma semana, executando serviços diversos, para prevenir e minimizar o impacto das chuvas.

O objetivo dos mutirões é entrar com agilidade nos pontos que mais carecem de zeladoria, atacando os principais problemas identificados e demandados pelas comunidades, deixando a cidade em boas condições, além de mais bem preparada para as chuvas de verão.

Por isso, de forma associada a esses mutirões, estão sendo feitos trabalhos de desassoreamento nos principais rios e córregos da cidade. O objetivo é aumentar a vazão dos cursos d´água, dando melhor escoamento às águas pluviais e, por consequência, diminuindo os riscos de alagamentos. Já receberam os serviços o Córrego dos Canudos, Córrego dos Corvos, Rio Jundiaí e Ribeirão Ipiranga. O próximo a receber os serviços é o Córrego Oropó.