Agricultores têm prejuízo de 50% na produção por conta do frio

A baixa temperatura constante que atinge Suzano desde a última segunda-feira tem provocado a perda de plantação de hortaliças e verduras das lavouras do município. Em alguns lugares os estragos da produção já alcançaram os 50%. Por conta do frio, agricultores afirmam que devem perder mais produtos até o final da estação. Essa situação impactará também no bolso dos consumidores. O alface é um dos principais produtos, que estão sendo perdidos, por ser uma hortaliça mais sensível ao tempo úmido.

De acordo com o agricultor Orlando Marques, que produz hortaliças em uma chácara localizada na Rua Regina Cabalau Mendonça, no Jardim Japão, o inverno gera prejuízo tanto para os produtores quanto para os consumidores. "Com o frio que fez nesta semana perdemos mais de 30% dos produtos. A umidade é tanta que não deixa as verduras e hortaliças ficar em bom estado. Em comparação ao calor, no inverno a produção é baixa e consequentemente aumenta os preços para os clientes", explicou.

O produtor Masami Yamaguchi do bairro Casa Branca, por exemplo, teve que aumentar 15% o valor do alface após perder mais de 600 pés da hortaliça por causa da baixa temperatura. "Tenho plantação há 20 anos e em toda época de frio acontecem os mesmos prejuízos de aproximadamente 50%. Por consequência, o custo do produto sobe para a infelicidade dos consumidores. Tentamos fazer todo um procedimento para manter os produtos bem conservados, mas não adianta", ressaltou.

Um dos agricultores que realiza também um trabalho de prevenção é o Natalino Kazuo Araki, que tem uma lavoura na Estrada dos Fernandes. "O problema é se vem geada, pois prejudica o crescimento das hortaliças e verduras. Isso é normal da época. O que tento fazer é antecipar a estação, fazendo trabalhos de prevenção, como deixar a adubação da planta mais forte".