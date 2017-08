Inadimplência aumenta 35% no comércio de Suzano em um ano

A inadimplência no comércio suzanense cresceu 35,37% no primeiro semestre desse ano, em comparação ao valor verificado no mesmo período de 2016. De acordo com os dados divulgados pela Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, nos seis primeiros meses do ano passado a taxa de inadimplência no município era de 36,4 mil consumidores. Neste ano, o número passou para 49,4 mil compradores.

Os meses com mais dívidas adquiridas neste ano foram fevereiro e maio, respectivamente, com 9,2 mil e 9 mil novos devedores. Em 2016, os meses com maior inadimplência foram maio (com 8.931 nomes incluídos na lista do SCPC) e junho (com 9.364 consumidores).

Com relação ao número de pessoas que conseguiram a exclusão do nome da lista do SCPC, houve queda de 4,17%. Nos primeiros seis meses do ano passado, 31.155 excluíram seus débitos no comércio. No mesmo período deste ano, o número caiu para 29.857. Em 2017, janeiro foi o mês com maior número de exclusões, com 6.680 nomes.

Consultas

Com relação às consultas de SCPC, o número aumentou 14,89% em um ano. No primeiro semestre do ano passado foram 256,4 mil consultas. No mesmo período deste ano, o número aumentou para 294,6 mil.

O presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE), Neder Romanos, avalia a situação de inadimplência como preocupante. Para Romanos, a intensificação de ações comerciais é uma das saídas para amenizar este cenário.

"Esses números são preocupantes, sem dúvidas. Por isso que o comerciante precisa fazer mais ações. Para isso, a ACE tenta fazer na medida do possível ações que fomentem o comércio e as vendas”, disse.