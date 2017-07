Motoristas suzanenses podem fazer exames de saúde nesta terça-feira em trecho Leste do Rodoanel

Os motoristas suzanenses que usam o Trecho Leste do Rodoanel Mario Covas (SP-21) vão poder realizar exames de saúde de forma gratuita nesta terça-feira (25). Isto por conta da iniciativa da SPmar, que está oferecendo a oportunidade de realizar check up de saúde. Os atendimentos acontecem das 10 horas às 16 horas, no Serviço de Apoio ao Usuário (SAU), na pista externa do quilômetro 102, sentido à Rodovia Ayrton Senna (SP-70), em Suzano.

A ação foi batizada de Saúde e Cidadania. Os motoristas poderão realizar exames de saúde das 10 horas às 16 horas. Para a SPMar, a iniciativa visa na prevenir riscos à saúde do motorista. Dentre as ações está à importância em se beber água, manter uma alimentação balanceada e fazer paradas para o descanso durante as viagens.

No local, a concessionária fará uma pesquisa de satisfação com o usuário. Também haverá a opção dos motoristas medirem a pressão, bem como receber dicas de segurança na estrada.

Segundo a SPMar, a ação conta com o apoio da Porto Seguro, que distribuirá panflixos e brindes aos participantes. O Trecho Leste do Rodoanel faz parte do Programa de concessão de Rodovias do Estado de São Paulo, sob gestão da Artesp.

A Concessionária atua na administração dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, sendo responsável pela gestão de 76% do Rodoanel Metropolitano de São Paulo em operação.