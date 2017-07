Recapeamento da Francisco Marengo terá início em dezembro

As obras de recapeamento da Avenida Francisco Marengo, na Região Norte de Suzano, começarão em dezembro. A primeira etapa de melhorias deve ser entregue em até oito meses. No total, serão recapeados 2,2 quilômetros de extensão da via a um custo de R$ 1,5 milhão. O recurso é proveniente do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (Fumefi), do governo do Estado. O anúncio foi feito na terça-feira (25), durante coletiva à imprensa no gabinete do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR).

Também participaram o vice-prefeito, Walmir Pinto, o deputado estadual André do Prado (PR), os secretários de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Serafim Barbosa, o Ari do Posto; e de e Esporte e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, além do secretário executivo, Winderson Anzelotti, representando o Fumefi, e o subsecretário de Assuntos Parlamentares da Casa Civil, Mario Sergio Matsumoto, representado o governador Geraldo Alckmin (PSDB).

O prefeito explica que o recebimento do recurso neste momento de crise demonstra a atenção do governador à Suzano. A verba havia sido solicitada na gestão passada, mas não foi liberada. “Conseguimos resgatar esta verba que dávamos como perdida e estamos felizes com mais esta conquista. Agora faremos o projeto executivo e ainda neste semestre começamos o recapeamento”, frisa.

André do Prado completa que desde o início da gestão republicana em Suzano, ele corria atrás do convênio para beneficiar a cidade. “Fiz reuniões no Estado para resgatar esta verba. Conseguimos sensibilizar o governo sobre a importância desta obra para Suzano, é um recurso que não obriga contrapartida do município neste momento e trará grande melhoria aquela região”, afirma.

Walmir Pinto acrescenta que esta foi uma das primeiras demandas acompanhadas pela administração. “Achávamos que tínhamos perdido este recurso, mas com insistência conseguimos recuperar o convênio. A Marengo é uma via importante e trará benefício à cidade toda. Iniciaremos os trâmites burocráticos hoje e após começo de obras faremos a entrega em até oito meses”, ressalta. Anzelotti destaca que a obra não saiu na gestão passada porque era muito grande e demandava de contrapartida da Prefeitura. “Esta etapa não demanda de contrapartida, reconhecemos o interesse metropolitano desta fase e depois de iniciada a obra começam os pagamentos”, detalha.

Obras

Ashiuchi disse ainda durante coletiva que a obra terá início na ponte e irá até perto de um supermercado da região. Sobre as enchentes recorrentes no local, ele afirma que o problema foi minimizado com a limpeza de mais de mil bocas de lobo, que não recebiam manutenção há cinco anos. O republicano afirmou também que Estado tem tido um olhar diferenciado em relação à Suzano e nesta gestão serão concluídas obras como a da Avenida Governador Mário Covas Junior, a Marginal do Una e da Arena Multiuso do Parque Municipal Max Feffer.