26ª edição da Expo Aflord começa neste fim de semana em Arujá

A 26ª edição da maior feira de flores da região, a Expo Aflord, começa neste sábado (19) em Arujá. O evento será realizado em três fins de semana (19, 20, 26 e 27 de agosto e 2 e 3 de setembro), das 8h30 às 18 horas. A cerimônia de abertura está marcada para as 9h30 com apresentação da Banda Sinfônica de Arujá, show musical e taiko (tambores japoneses). A expectativa da organização é receber cerca de 40 mil pessoas para prestigiar o evento.

O Circo foi escolhido como tema da decoração e cerca de 15 mil vasos representarão toda a magia circense. A Expo Aflord contará com diversas atrações culturais, exposição de mais de 200 tipos de flores e venda direto com os produtores, uma ampla praça de alimentação e setor de negócios, com diversos estandes de serviços, alimentos, importados, vestuários, entre outros.

Show e atrações culturais

Entre as atrações culturais que se apresentarão no evento estão grupos de taiko (tambores japoneses), shows típicos japoneses e de grupos regionais, danças japonesa, russa e americana. No primeiro fim de semana de evento haverá apresentação de Dança Country com a Cia de Dança Nashville Country Show), taiko Kawasuji Seiryu Daiko Atibaia e a bela dança japonesa Saito Satoru Ryubu Dojo, entre outros.

Venda de flor

Durante a Expo Aflord é possível adquirir boa parte das flores a preços bastante acessíveis. A ocasião também serve para que os produtores apresentem as novidades no cultivo das plantas. Do total disponível para venda, 60% são orquídeas. O Pavilhão de Vendas tem uma variedade muito grande de espécies e é um dos grandes atrativos do evento.

A programação cultural completa da 26ª Expo Aflord e os horários de apresentação podem ser conferidos no site: www.aflord.com.br/programacao. A feira acontece na sede da Aflord, Avenida PL do Brasil, km 4,5, Fazenda Velha, em Arujá, das 8h30 às 18 horas, nos dias 19, 20, 26 e 27 de agosto e 2 e 3 de setembro (sábados e domingos). Mais informações no site www.aflord.com.br ou pelo telefone (11) 4655-4227