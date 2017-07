A informação de que o antigo Hospital e Maternidade Campos Salles foi comprado pelos proprietários da Clínica Saint Nicholas pode trazer melhorias para o setor da saúde da cidade.

Além disso, a nova unidade pode ajudar na criação de empregos. Conforme o DS publicou, algumas pessoas já estão procurando a unidade para a entrega de currículos.

O setor da saúde da cidade sofre com problemas há alguns anos, mas a crise se agravou a partir de 2009. Na ocasião, o Hospital e Maternidade São Sebastião fechou as portas. O encerramento das atividades aconteceu após a Vigilância Sanitária constatar irregularidades e fechar alas das unidades de saúde.

Pouco mais de um ano depois, o Hospital Campos Salles também fechou as portas e encerrou as atividades sem dar muitas explicações. Na ocasião, a Samcil disse que uma reforma seria feita e que a unidade seria reaberta, o que nunca aconteceu.

Além do fechamento dos dois hospitais, a cidade enfrentou problemas na Santa Casa de Misericórdia, quando houve morte de bebês.

Posteriormente, o Hospital Campos Salles foi vendido para o proprietário da Clínica Poá D’or, Ahmad Yossef Saleh. Na época, a dívida da unidade ultrapassava R$ 18 milhões. A aquisição do prédio foi feita por meio de leilão.

Com o passar dos anos, a cidade começou a ter algumas melhorias no setor. O local, onde funcionava o São Sebastião, teve a abertura do Hospital Santa Maria. O antigo Campos Salles se tornou o Suzancor, mas esta unidade foi fechada.

Suzano tem a promessa de que as coisas melhorem. Além desta unidade - do antigo Campos Salles - que agora foi comprada pela Clínica Saint Nicholas, a cidade tem a promessa da inauguração de um Hospital Estadual. A entrega desta unidade já era para ter acontecido, porém foi adiada pelo governo do Estado. Mesmo não tendo a confirmação de que o hospital vai funcionar de portas abertas, a unidade deve ajudar a tirar a sobrecarga existente no setor.

Além disso, Suzano tem um projeto de implantação do Hospital Regional, com verba do governo federal, e o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) começou a discussão sobre a possibilidade de implantar uma maternidade regional.

Se estes projetos saírem do papel, o setor da saúde poderá apresentar melhorias para os suzanenses.