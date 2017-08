O número de homens que procuram um médico para fazer uma consulta preventiva é 30% menor que o de mulheres. Pesquisa feita no Centro de Referência da Saúde do Homem de São Paulo mostra que 60% dos pacientes chegam ao serviço com doença avançada. Quase sempre porque não fizeram prevenção alguma.

Os homens costumam ter hábitos relacionados à saúde piores que os das mulheres. O número de homens com excesso de peso é maior do que o de mulheres. Há mais homens fumantes do que mulheres e eles gostam mais de comer carnes com muita gordura do que elas. Além disso, mais homens não seguem a recomendação de consumir cinco porções diárias de frutas e hortaliças

O governo do Estado, no entanto, vem trabalhando para tentar conscientizar os homens sobre a importância de procurar um médico.

Na semana passada, o programa “Filho que ama leva o pai ao AME” da Secretaria de Estado da Saúde, que estimula os filhos a levarem os pais a partir de 50 anos a fazer check-up médico nos Ambulatórios Médicos de Especialidades, informou que já atendeu a 67 mil pessoas em todo o Estado, em 188 mil consultas realizadas, desde o seu início, em março de 2014.

Os números foram recentemente divulgados pela pasta. Além das consultas, os pais atendidos passam por exames preventivos nas áreas de enfermagem, cardiologia e urologia. O atendimento acontece aos sábados, das 9 até as 13 horas, em 25 unidades do AME, da Capital, Grande São Paulo, interior e litoral do Estado.

A campanha de prevenção e promoção de saúde incentiva os filhos dos pacientes a levarem os pais ao médico, mas as consultas precisam ser agendadas pelos próprios pacientes.

O atendimento é dividido em pelo menos dois sábados. No primeiro, o paciente passa por uma consulta de enfermagem para avaliação do peso, altura e risco cardíaco, e realização de exames laboratoriais de sangue e eletrocardiograma.

No sábado seguinte é agendado o retorno para as consultas com cardiologista e urologista para avaliação dos exames. Em caso de anormalidade, o paciente é encaminhado para mais exames, com acompanhamento e tratamento.

O protocolo de atendimento foi desenvolvido em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia e Socesp (Sociedade Brasileira de Clínica Médica).

Para fazer o check-up é preciso fazer o agendamento pelo 0800-779-000.

Os homens evitam ir ao médico, talvez por medo de descobrir uma doença grave e também porque são mais otimistas em relação à própria saúde. Setenta por cento deles acham que estão bem ou muito bem de saúde. Entre as mulheres, só 62% acham a mesma coisa.

Mas é importante que a conscientização sobre a importância de se procurar um médico seja feita para o bem de todos.