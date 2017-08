Delegação mogiana embarca para 21º Jori com 120 atletas

A delegação mogiana que participará dos 21º Jogos Regionais do Idoso (Jori), em São Sebastião, embarcou nesta quarta-feira (9) para o Litoral Norte. Neste ano, o município será representada por 120 atletas com mais de 60 anos que disputarão as 14 modalidades.

Depois de participar de um café da manhã realizado no Pró-Hiper, o grupo seguiu viagem em dois ônibus, um microônibus e uma van. O prefeito Marcus Melo fez questão de participar do evento e desejar boa sorte aos competidores. “É uma grata satisfação estar aqui nesta manhã. O Jori tem o propósito de união e vocês são um exemplo de saúde e qualidade e vida que devem ser seguidos por outras pessoas da terceira idade em nossa cidade”, comentou.

A participação no Jori é uma parceria entre o Fundo Social de Solidariedade, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e a Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio da Coordenadoria Municipal do Idoso. “É sempre muito gratificante poder participar e representar minha cidade. Neste ano, por conta de problemas de saúde, quase não fui. Mas graças a Deus estou aqui para participar das competições de dama”, explicou a veterana Vilma Coelho da Silva, 77 anos, que passou por recente cirurgia.

Para a formação das equipes, a Prefeitura de Mogi das Cruzes realizou seletivas no início deste ano. Os participantes que se destacaram foram selecionados e realizaram treinamento sob a supervisão da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. “Neste ano, a grande novidade é a estrutura que conseguimos preparar para receber os nossos atletas”, informou o secretário municipal de Esportes, Nilo Guimarães.

Em São Sebastião, os mogianos contam com alojamento exclusivo, camas e colchões e uma sala de fisioterapia com todos os recursos necessários de preparação das equipes. Os atletas seguiram acompanhados de quatro professores, um fisioterapeuta, dois motoristas, um apoio e cinco ajudantes gerais.

Competição

O 21º Jori acontece em São Sebastião entre os dias 9 e 13 de agosto. A competição é organizada pela parceria entre Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude com o Fundo Social de Solidariedade do Estado. A abertura acontecerá nesta quinta-feira (10/08), às 13 horas, com a participação da primeira-dama do Estado, Lu Alckmin.

Mogi das Cruzes participa do Jori na 2ª Região Esportiva do Estado. São esperadas 40 cidades e cerca de 2,5 mil atletas disputando as 14 modalidades que serão realizadas em São Sebastião. As modalidades são: bocha, atletismo, buraco, coreografia, damas, dominó, dança de salão, malha, truco, natação, vôlei adaptado, tênis de mesa, tênis e dança de salão.

Mogi das Cruzes começa a disputa na quinta-feira (10/08), nas modalidades vôlei feminino (contra Suzano), Malha (contra Cachoeira Paulista) e coreografia. As duas cidades mais bem classificadas dentro da região em cada modalidade se classificam para a Final Estadual do Jori, que acontecerá no mês de outubro, em Sertãozinho.