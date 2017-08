Duelo de invictos: Usac enfrenta Vai Vai no sábado pela Taça Paulista

O União Suzano Atlético Clube (Usac) enfrenta neste sábado (19) o Esporte Clube Vai Vai pela 4ª rodada da Taça Paulista. O duelo promete muita emoção. Isso porque ambas as equipes estão invictas na competição, com a mesma campanha. Até o momento, os times conquistaram duas vitórias e um empate. Cada um é líder da chave que compõe. A partida acontecerá às 16 horas no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão.

Após empate sem gols em casa na última rodada contra o Caieiras, o elenco do Usac retornou aos treinos com intensidade nessa semana. Isso porque o Grêmio Desportivo São Carlense derrotou o Leões Futebol Clube por 3 a 0 na 3ª rodada e colou na liderança com a equipe suzanense, ficando ambos com sete pontos ganhos.

Na segunda-feira (14), os jogadores do Suzano realizaram um treino de regeneração. Já a partir da terça-feira (15) a preparação voltou a ser com bola. Nesta sexta (18), na véspera do jogo, o elenco realizou o famoso “rachão”. O time treinou todos os dias dessa semana de manhã no segundo campo do Suzanão, que fica atrás do palco principal.

Comandado pelo técnico José Carlos dos Santos, o Xará, a expectativa é chegar bem contra o Vai Vai para sair vitoriosos. O presidente do clube, Jorge Firmo, ressaltou que resultados como o da última rodada (empate) não podem mais a acontecer nessa fase da competição. “Não foi bom para gente ficar no empate. Permanecemos na liderança, mas dava para ganhar. Perdemos muitos gols e no último lance da partida, quando tivemos uma chance clara, desperdiçamos. Era para ter ganhado, ainda mais que nos colocaria mais distante das outras equipes da chave. Mesmo assim, vejo que o conjunto se destacou. O Xará também, que vem desenvolvendo um grande trabalho”, explicou.

Firmo ainda disse que o Usac deverá ter atenção para triunfar diante do Vai Vai. “Adversário difícil, que joga bem e dará trabalho. Porém, será um jogo de extrema importância para o Suzano. Precisamos distanciar e não podemos bobear. Para isso, a pontaria deverá estar calibrada para não perdemos gols como contra o Caieiras. Quem errar menos vai levar os três pontos”, completou.

O Usac é o líder do 3º grupo com sete pontos ganhos. Já o Vai Vai é o primeiro do 4º grupo. Até o momento, as equipes têm aproveitamento de 77% no campeonato.