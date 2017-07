Mogi Basquete fecha a 4ª semana de pré-temporada com equipe completa

O final da quarta semana de pré-temporada do Mogi/Helbor foi marcado pela presença de todos os atletas em quadra pela primeira vez desde que a equipe se reapresentou. Apesar de não ter contado com o ala Jimmy Dreher, que se recupera de uma fissura no dedão do pé direito, durante o coletivo na manhã deste sábado (29), o técnico Guerrinha comemora o fato de ter o grupo completo para trabalhar.

“Dentro do momento da pré-temporada está ótimo. Não estamos 100%, nenhuma equipe está, mas quem pensa em chegar nos playoffs do NBB tem de pensar na temporada toda, não pode pensar só no Paulista. Dentro dessa programação, hoje nós já contamos com o Caio mais de 60% no treino e o Jimmy já fez a primeira parte do treino. Acho que não está completa ainda, mas já estão voltando progressivamente. O Tyrone já está treinando normal, com a parte tática. O Shamell, o Vithinho, o Larry e o Wesley voltaram e fizeram um ótimo treino. Está tudo dentro do programado e a gente já vai trabalhando com alguma ausências até para fortalecer o time e agregando valores para a temporada, que será dura”, adverte o treinador.

Seleção Brasileira

O ala-pivô Wesley Sena e o ala Jimmy Dreher estão na lista dos 20 jogadores convocados pelo novo técnico seleção brasileira, Cesar Guidetti, que iniciarão os treinamentos para a disputa da Copa América – 2017. A competição ocorre de 25 de agosto a 3 de setembro com sedes na Colômbia, Argentina e Uruguai. Veja a lista completa no site cbb.com.br

Treino-Jogo

O treino-jogo contra a Liga Sorocabana que seria na segunda-feira, às 17 horas, em Sorocaba, foi transferido para a terça-feira no mesmo horário. O Mogi estreia no Campeonato Paulista contra Sesi/Franca na próxima sexta (4), às 20h, no interior do Estado.

Prêmio

Nesta segunda (31), três integrantes do Mogi receberão da Federação Paulista de Basquete (FPB) prêmios de melhores do Campeonato Paulista 2016: Guerrinha, melhor técnico, Shamell Stallworth, melhor jogador, e Caio Torres, reboteiro do torneio. O evento será na Câmara Municipal de São Paulo e terá a presença de personalidades do basquete nacional e autoridades municipais, estaduais e federais.