Atletas do Mogi/Helbor iniciam trabalho individualizado com bola

Junto ao trabalho físico que está sendo feito pelo preparador Eric Ruiz, os atletas começaram a desenvolver um treino individualizado com bola no Ginásio Municipal Professor Hugo Ramos. As atividades estão sendo comandadas pelo assistente técnico Alexandre Rios.



A ideia é fazer com que os atletas retomem e aprimorem a mecânica de arremessos neste início de temporada. “O Eric está trabalhando a parte física de retorno e a gente precisa dar uma atenção para parte técnica individual. Ainda não faremos a coletiva, mas vamos reforçar esse aprimoramento individual para que eles façam a mecânica correta e relembrem os movimentos, porque basquete é repetição nessa parte de finalização. Faremos este trabalho nesta semana e no final dela já entraremos com a parte de um contra um, dois contra dois, trabalhando um pouco a rotação. Tudo ainda individualizado, nada de coletivo e tático”, explica Alexandre Rios.



A decisão de retomar as atividades físicas e com bola mais cedo foi bem aceita pelos atletas. “Daqui a um mês a gente já está jogando. Então o quanto antes entrarmos em uma condição física boa já estaremos à frente. A maioria das equipes se apresentarão só nos próximos dias e isso pode ser uma vantagem se focarmos na parte física”, ressalta o ala Jimmy Dreher.



Sem o técnico Guerrinha, o ala Shamell Stallworth, o ala-pivô Tyrone Curnell, o armador Larry Taylor e o pivô recém-contratado Wesley Sena, a novidade no treino de terça-feira (4) foi a representação do pivô Caio Torres. “Quanto antes nos prepararmos para entrarmos mais rápido fisicamente é muito importante. O time não mudou muito. Os que chegaram são gente boa, bons jogadores e tenho certeza que vão acrescentar muito para a gente”, destaca o camisa 13.



O Mogi das Cruzes/Helbor estreará no Campeonato Paulista contra Sesi/Franca no dia 4 de agosto, às 20 horas, no Hugão. A tabela completa deve ser divulgada oficialmente pela FPB (Federação Paulista de Basquete) nos próximos dias.