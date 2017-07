Suzano terá 40 atletas na 21ª edição dos Jogos Regionais dos Idosos 2017

Suzano terá 40 atletas na 21ª edição dos Jogos Regionais dos Idosos (Jori) 2017. As disputas vão acontecer entre os dias 9 e 13 de agosto, em São Sebastião, no litoral norte. Os esportistas suzanenses, que têm idade igual ou superior a 60 anos, vão competir em 11 modalidades. A ação é feita pelo Fundo Social de Solidariedade de Suzano em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer.

Chefiada pelo professor de Educação Física e pedagogo Wanderlei Averaldo, diretor da pasta de Esportes e Lazer de Suzano, a delegação será formada por 47 pessoas: sete membros da Comissão Técnica de Apoio; 17 atletas do gênero masculino; e 23 do time feminino. A expectativa é que o grupo embarque rumo à cidade litorânea às 13h30 do dia 9 de agosto, do Complexo Poliesportivo Paulo Portela (rua Barão de Jaceguai, 375 – centro).

Durante a competição, o município administrado pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) vai competir em 11 modalidades adaptadas para o Jori, como atletismo, bocha, buraco, damas, dança de salão, dominó, natação, tênis de mesa, truco, vôlei adaptado, e xadrez.

Segundo a presidente do Fundo Social e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a primeira-dama Larissa Ashiuchi, o Jori é organizado pelo Fundo Social do Estado de São Paulo com o objetivo de valorizar e estimular a prática esportiva por parte do público da terceira idade, levando em conta a promoção da saúde e o bem-estar físico e mental, além do resgate da autoestima e um melhor convívio social.

“A competição promove a integração do idoso na sociedade, por meio de atividades físicas e desportivas, além de conquistar o respeito das demais gerações. Acredito que o Jori é uma ação imprescindível, que estimula a prática de esportes, visando melhorar a saúde do público da melhor idade”, enalteceu Larissa.

De acordo com o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, os Jogos Regionais dos Idosos são realizados anualmente e contam com a participação das cidades interioranas e da região metropolitana, como é o caso de Suzano. “Agradeço ao prefeito Rodrigo (Ashiuchi) e a primeira-dama Larissa (Ashiuchi) pelo belíssimo trabalho que estão realizando com as pessoas da melhor idade de nosso município”, concluiu o gestor.