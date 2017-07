Triatleta de Suzano vence 2ª etapa do Paulista e se prepara para mundiais no Canadá e Holanda

Depois de conquistar sete ótimos resultados em campeonatos nacionais e internacionais em 2016, o triatleta suzanense Thiago de Souza Caldas, de 29 anos, venceu o Campeonato Paulista de Triathlon Sprint, realizada no Guarujá. Válida como 2ª etapa da competição, o atleta conseguiu se classificar direto para a Copa do Brasil, que acontecerá em outubro, em Manaus. Além disso, como foco principal, ele se prepara atualmente para disputar os mundiais no Canadá e na Holanda.

Na Baixada Santista, a prova que era para ser triathlon (corrida, natação e pedalada) foi modificada para duathlon (corrida e pedalada). Isso porque as condições do Mar do Guarujá não eram boas. O triatleta iniciou a competição junto com o pelotão da frente à primeira corrida de 2,5 quilômetros. Um pouco antes do final do percurso perdeu posições e entrou para os 20 quilômetros de pedalada longe dos primeiros colocados. Com ritmo forte, Caldas conseguiu alcançar os líderes da prova. Nos últimos cinco quilômetros de corrida e da prova, ele passou todos os concorrentes e garantiu a vitória.

Thiago disse que ficou muito satisfeito com os resultados. “Isso é fruto dos treinamentos. Agradeço a todos os amigos pela torcida e a minha irmã, talismã da sorte e que me dá assistência e apoio em todos os torneios. Agora, chego aos campeonatos mundiais confiante”, enfatizou. Em Penctiton, no Canadá, o suzanense enfrentará em agosto duas provas do mundial. Um é o Duathlon Sprint e outra é o Aquathlon. Já em setembro, acontecerá o Campeonato de Triathlon Sprint em Roterdã, na Holanda, onde Caldas também buscará pódio.

Para isso, os treinamentos do triatleta estão intensos. “Não estou descansando um dia se quer. O objetivo principal é conquistar o mundial do Canadá”, explicou. No último ano, as conquistas do triatleta foram: Campeão Copa São Paulo Triathlon Sprint; vice Campeão Brasileiro de Duathlon; vice Campeão Brasileiro de Aquathlon; terceiro colocado Campeonato Brasileiro Triathlon Standart; terceiro colocado geral Power Man Brasil – Sprint Duathlon; 8° colocado no Campeonato Mundial de Aquathlon; e 28° colocado no Campeonato Mundial de Triathlon Standard.