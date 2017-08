Triatleta suzanense vai para o Canadá e Holanda disputar mundiais

O triatleta suzanense Thiago de Souza Caldas, de 29 anos, inicia a primeira trajetória em busca dos inéditos títulos mundiais de Duathlon, Aquathlon e Triathlon. Ele embarca nesta quarta-feira (16) para o Canadá, onde disputará duas delas neste mês e outra em setembro, que acontecerá na Holanda. Após conquistar sete ótimos resultados em campeonatos nacionais e internacionais em 2016, além de ter vencido há dois meses o Campeonato Paulista de Triathlon Sprint, a expectativa do atleta são as melhores possíveis para chegar entre os cinco primeiros colocados de cada torneio ou até mesmo subir ao pódio.

Em Penctiton, no Canadá, o suzanense participará do Duathlon Sprint, marcado para este sábado (19). A prova consiste em corrida de 2,5 quilômetros (km), 20 km de ciclismo e mais 5 km de atletismo. Já o outro, Aquathlon, está marcado na mesma cidade para o dia 25. Na disputa terá 1 km de natação e 5 km de corrida.

Já em setembro, ocorrerá o Campeonato de Triathlon Sprint em Roterdã, na Holanda. Em solo europeu, Caldas irá encarar 750 metros de natação , 20 km de ciclismo e 5 km de corrida. "Será um mês de muita emoção. Terei apenas duas semanas de descanso, que é quando volto ao Brasil depois do Canadá", enfatizou.

O triatleta comentou como está se sentindo dias antes das principais disputas da vida dele. "Expectativa muito alta. Estou com uma base de treinamento muito boa. Tenho grande chance de me classificar. A meta sempre é buscar o pódio, a princípio, menos audacioso, é ficar entre os cinco primeiros colocados. Mas, se vier título vai coroar todo trabalho que estou desenvolvendo e fechar com chave de ouro o semestre. Nunca me senti tão bem preparado nessas provas durante esses quatro anos que estou disputando campeonatos. Estou me sentindo no ápice da carreira", ressaltou.

CONQUISTAS

No último ano, as conquistas do triatleta foram: Campeão Copa São Paulo Triathlon Sprint; vice Campeão Brasileiro de Duathlon; vice Campeão Brasileiro de Aquathlon; terceiro colocado Campeonato Brasileiro Triathlon Standart; terceiro colocado geral Power Man Brasil - Sprint Duathlon; 8° colocado no Campeonato Mundial de Aquathlon; e 28° colocado no Campeonato Mundial de Triathlon Standard.