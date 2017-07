Guarda Municipal perde parte da orelha após ser mordido por suspeito em Mogi das Cruzes

Um guarda municipal perdeu o lóbulo da orelha após ser mordido durante uma abordagem, em Mogi das Cruzes. A agressão aconteceu na Praça da Juventude, no Jardim Layr. O agressor foi preso em flagrante. Segundo o secretário de Segurança, Paulo Roberto Madureira Sales, o guarda está de licença médica, pois precisou passar por cirurgia de correção.

O guarda foi atacado no sábado (22). Na ocasião, o agente público pediu que o suspeito saísse da praça. Isto por conta de estar visivelmente alterado. O pedido irritou o homem, que começou a agredir o funcionário público. A briga durou pouco menos de dez minutos, e terminou com lesões no dedo do guarda municipal, que teve lóbulo da orelha arrancado.

Guardas Municipais chegaram e imobilizaram o suspeito, que alegou ter cometido o crime por não gostar de agentes públicos de segurança. Diante da ocorrência, o agressor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia. “É um absurdo. Em toda a minha carreira, eu nunca vi um caso semelhante. O guarda precisou fazer cirurgia para correção. Um caso lamentável”, afirmou Sales.

O secretário também foi questionado sobre o possível aumento de efetivo, além do uso de armas não letais (de choque) na Praça da Juventude. Para o gestor da pasta de Segurança mogiana, a ocorrência foi atípica, e por isso não há necessidade do aumento de guardas municipais no local, principalmente por conta de a quantidade suprir a demanda.

“Em relação às armas não letais, elas vem do governo Federal. É regulamentada a quantidade. Sobre o aumento do efetivo, o número de agentes públicos continuará o mesmo”, disse.