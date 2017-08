Matrículas para o CEEJA poderão ser feitas em qualquer escola da rede estadual de ensino

As pessoas de Suzano e da Região do Alto Tietê que queiram voltar a estudar poderão se matricular ao Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA). Os interessados poderão se inscrever em qualquer escola da rede estadual de ensino. As inscrições destinam-se a candidatos com 18 anos ou mais que queiram voltar à sala de aula. O diferencial do modelo é que ele oferece carga horária flexível.

As inscrições abriram na terça-feira (15). Para fazer a inscrição, basta comparecer a uma escola da rede estadual de ensino e fornecer nome completo, data de nascimento, endereço residencial e telefone para contato. É necessário levar documento de identificação.

O CEEJA oferece cursos de Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º ano) e Ensino Médio, de presença flexível para o aluno, com atendimento individualizado para orientação de estudo e realização das avaliações parciais e final.

O curso é organizado em regime de eliminação de matéria, inclusive com aproveitamento de estudos anteriores devidamente comprovados. As pessoas que desejam saber mais sobre o programa e quais escolas estaduais tem o CEEJA poderão acessar o site da Secretaria Estadual da Educação.