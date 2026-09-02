13ª Mostra de Referências Teatrais de Suzano atrai 4 mil espectadores em 18 apresentações

A 13ª Mostra de Referências Teatrais de Suzano, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, encerrou sua programação com público de aproximadamente 4 mil espectadores nos 18 espetáculos realizados ao longo do mês de agosto em diferentes lugares da cidade.

A edição deste ano reuniu grupos e artistas locais e de outras cidades do Estado de São Paulo, com apresentações destinadas a diferentes faixas etárias e realizadas tanto em equipamentos culturais quanto em espaços públicos e bairros mais afastados da região central, reforçando a proposta de descentralização das ações no município.

Um dos destaques da programação foi a parceria firmada com o Serviço Social do Comércio (Sesc) para a apresentação de dois espetáculos: a abertura do evento, no dia 13 de agosto, com “As pedras de Javier”, e “Dinossauros do Brasil”, realizada no Parque Municipal Max Feffer no último domingo (30/08). Segundo a Secretaria de Cultura, esta segunda atração reuniu cerca de 1,5 mil pessoas, configurando-se como o maior público registrado em uma única apresentação nesta edição.

Para o coordenador de Teatro da secretaria e curador da mostra, Drico de Oliveira, a união entre diferentes instituições é fundamental para garantir a continuidade e o fortalecimento da iniciativa. “São tantas camadas envolvidas que, a cada ano, reforçamos as parcerias para garantir uma grande realização. Estamos na 13ª edição da mostra e, ao longo de sua história, ela se tornou um movimento de resistência construído a partir de vários olhares. Por isso, as parcerias sempre serão muito importantes”, destacou.

Ao longo dos anos, a Mostra de Referências Teatrais se consolidou como um importante espaço para a circulação de companhias e artistas, contribuindo para fortalecer a produção teatral no município e ampliar a presença de Suzano no cenário cultural paulista.

Outro aspecto priorizado foi a descentralização das atividades. A programação contemplou diferentes regiões da cidade, permitindo que moradores de bairros mais distantes da área central também tivessem acesso gratuito a espetáculos de diferentes linguagens, formatos e classificações etárias.

Drico de Oliveira também ressaltou que o reconhecimento conquistado ao longo das 13 edições tem ampliado o interesse de companhias em integrar a programação. “Hoje, vários grupos nos procuram e se colocam à disposição para participar da próxima edição da mostra, justamente pela importância que ela conquistou durante todos esses anos. Sabemos que sempre haverá ajustes a serem feitos a cada edição e seguimos trabalhando para manter e fortalecer aquela que é a principal atividade dedicada à linguagem teatral em nossa cidade”, completou.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, destacou que os resultados da mostra refletem um calendário permanente de ações voltadas às diferentes linguagens artísticas. “Temos trabalhado para oferecer uma programação diversificada durante todo o ano. No primeiro semestre realizamos a Mostra de Dança, que já se consolidou no calendário da cidade, e agora encerramos agosto com o Festival de Talentos e a Mostra de Referências Teatrais. São iniciativas que valorizam nossos artistas, aproximam novos públicos da cultura e levam atividades para diferentes regiões de Suzano. Esse conjunto de ações fortalece cada vez mais o setor cultural do município”, afirmou o chefe da pasta.