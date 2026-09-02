Saspe abre 80 vagas para curso pré-vestibular com foco no Enem e em processos seletivos

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) abre, a partir da próxima terça-feira (08/09), as inscrições para 80 vagas do curso pré-vestibular voltado à preparação de estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e demais processos seletivos de ingresso no ensino superior.

As inscrições deverão ser realizadas presencialmente na sede do Saspe, localizada na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro de Suzano. Podem participar estudantes que estejam cursando o 3º ano do ensino médio ou que já tenham concluído esta etapa de ensino.

O curso será realizado entre os dias 28 de setembro e 30 de outubro, sempre das 19 às 21 horas, com carga prevista de 46 horas. A proposta é oferecer preparação complementar aos participantes por meio da revisão dos principais conteúdos cobrados nos vestibulares, além do desenvolvimento de estratégias para resolução de questões e do aprimoramento da produção textual.

A aula inaugural está marcada para 28 de setembro, no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 - Centro), e contará com uma atividade especial sobre atualidades, direcionada aos principais temas de interesse para o Enem e outros vestibulares. As demais aulas serão realizadas na sede do Saspe.

Ao longo da formação, os estudantes terão conteúdos de Matemática, Português e Literatura, Redação, Biologia, Química, Física, História, Geografia, Inglês e Espanhol. As atividades serão estruturadas com ênfase na revisão dos conhecimentos mais exigidos nas provas, interpretação de textos, raciocínio lógico, produção textual e resolução de exercícios.

A iniciativa busca ampliar as oportunidades de acesso ao ensino superior e oferecer aos participantes um espaço de preparação e fortalecimento dos conhecimentos adquiridos durante a trajetória escolar, especialmente neste período que antecede algumas das principais provas de ingresso em universidades.

Além da revisão dos componentes curriculares, a formação pretende contribuir para que os estudantes desenvolvam maior familiaridade com o formato das avaliações, organização durante a realização das provas e capacidade de interpretação das diferentes situações apresentadas nas questões.

Para a dirigente do Saspe, primeira-dama Déborah Ishi, a iniciativa reforça o compromisso do município em ampliar as oportunidades de formação dos estudantes. “O pré-vestibular oferece um apoio importante justamente em um momento decisivo para muitos jovens. Nossa proposta é criar condições para que eles possam revisar conteúdos, se preparar melhor para as provas e chegar ao Enem e aos vestibulares com mais conhecimento e confiança. Ampliar o acesso a essa preparação também significa ampliar as possibilidades de ingresso no ensino superior”, destacou.