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Jornal Diário de Suzano - 02/09/2026
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Cidades

'Samba no Parque' homenageia Cidão Vilela neste domingo

Programação gratuita no Parque Max Feffer reunirá músicos que fizeram parte da trajetória do sambista e terá oficina de brincos artesanais

02 setembro 2026 - 16h25Por de Suzano
Programação gratuita reunirá músicos que fizeram parte da trajetória do sambista e terá oficina de brincos artesanaisProgramação gratuita reunirá músicos que fizeram parte da trajetória do sambista e terá oficina de brincos artesanais - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) recebe neste domingo (06/09), a partir das 13 horas, mais uma edição do “Samba no Parque”. A programação, que ocorre no Pavilhão de Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, trará para esta apresentação uma homenagem ao sambista Cidão Vilela, reunindo amigos de longa data do artista para relembrar clássicos que fizeram parte de seu repertório.

Durante a tarde, sobem ao palco André Balada, Marcelo Dupan, Flávio Justino, Fer do Cavaco e Maurício Guitta. Os músicos se encontrarão para celebrar a trajetória e o legado deixado por Cidão Vilela, em uma apresentação dedicada ao samba e às músicas que marcaram sua carreira.

A programação também contará com discotecagem do DJ André Barbosa, que construiu sua trajetória nos tradicionais bailes de Suzano desde a década de 1990, e levará ao público uma seleção musical para completar as atrações do evento.

Antes das apresentações, a partir do meio-dia, será realizada uma oficina de brincos artesanais conduzida por Vivian Gonçalves. A atividade ensinará aos participantes técnicas para a confecção de brincos utilizando tecidos com estampas africanas, valorizando a produção artesanal e elementos da cultura afro-brasileira.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, destacou que a edição alia a valorização da memória de um artista ligado ao samba à continuidade das atividades culturais realizadas nos espaços públicos da cidade. “Será uma tarde de celebração, encontro e muita música, mas também de reconhecimento à história do Cidão Vilela e à contribuição que ele deixou. O ‘Samba no Parque’ tem justamente essa proposta de valorizar nossos artistas, preservar nossas referências culturais e proporcionar à população uma programação gratuita e de qualidade”, afirmou.

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