GCM detém homem suspeito de agredir ex-companheira na praça João Pessoa

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano deteve, no último sábado (29/08), um homem suspeito de agredir fisicamente a ex-companheira durante uma ocorrência registrada na Praça João Pessoa, na região central da cidade. A ação foi atendida pelo Comando Força Patrulha, por volta das 12h30, e o indivíduo foi conduzido à Delegacia Central de Polícia.

De acordo com informações repassadas aos agentes no local, cerca de 30 pessoas estavam envolvidas ou acompanhavam a situação no momento da chegada da GCM. O homem foi contido por populares e, conforme o relato da vítima aos agentes, ela teria sido empurrada e atingida com chutes pelo ex-companheiro. A mulher também informou que já teria sido vítima de outras agressões praticadas por ele em outras ocasiões.

Segundo a ocorrência, a intervenção de seu atual companheiro e de pessoas que estavam na praça teria impedido que a situação evoluísse para consequências ainda mais graves.

Diante da situação, as equipes da GCM conduziram o homem e a vítima à delegacia. A ocorrência foi registrada e o suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça. O caso foi enquadrado como violência doméstica, lesão corporal e ameaça, com agravante em razão da condição de deficiência da vítima.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, parabenizou os agentes pela resposta rápida e destacou o papel da GCM na proteção da população. “Nossa Guarda está preparada para agir de forma rápida e responsável diante de situações que possam colocar a integridade das pessoas em risco. Neste caso, a equipe conseguiu intervir, garantir a segurança da vítima e encaminhar o caso para as autoridades competentes. Reforçamos que a violência doméstica precisa ser denunciada e que a vítima deve buscar ajuda sempre que estiver em uma situação de ameaça ou agressão”, afirmou.

A Prefeitura de Suzano reforça que mulheres em situação de violência podem acionar a GCM pelo telefone 153. A Patrulha Maria da Penha realiza acompanhamento permanente daquelas que dispõem de medidas protetivas e atua de forma integrada com a rede municipal de proteção às vítimas de violência doméstica.