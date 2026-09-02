Primeira-dama participa de curso voltado a gestoras para fortalecer atuação à frente do Fundo Social

A primeira-dama de Suzano, Déborah Ishi, representou a cidade na 1ª edição da Escola de Primeiras-Damas do Estado de São Paulo, que ocorreu nesta terça e quarta-feira (01 e 02/09) na cidade de Águas de Lindóia, região de Campinas. O objetivo foi se qualificar como gestora pública municipal para fortalecer sua atuação à frente do Fundo Social de Solidariedade.

A participação da cidade no evento foi viabilizada pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+), que também ganhou projeção com as presenças das primeiras-damas de Biritiba Mirim, Roberta Taino; e de Poá, Flávia Souza; além da secretária executiva adjunta da entidade, Mara Flores.

Elas tiveram a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos para desenvolverem um trabalho cada vez mais qualificado e estratégico, por meio do contato com diferentes conteúdos, que foram reforçados pelo diálogo, troca de experiências e construção de redes de cooperação entre as participantes de mais de 30 cidades do Estado.

A atividade foi promovida pela Oficina Municipal, uma escola de cidadania e gestão pública sem fins lucrativos voltada à formação humana e capacitação técnica para gestores, líderes políticos e cidadãos, que contou, nesta oportunidade, com a parceria da Fundação Konrad Adenauer, especializada na elaboração de projetos voltados ao fortalecimento institucional, diálogo político e desenvolvimento sustentável com organizações locais.

A iniciativa foi inspirada na Escola de Prefeitos, iniciada em 2018, que passou a oferecer, desde então, módulos de estudos focados na realidade cotidiana das prefeituras, com debates sobre saúde, subfinanciamento da educação básica, turismo como vetor econômico, discussão sobre parcerias público-privadas (PPPs), legislação eleitoral e desenvolvimento sustentável.

A primeira-dama de Suzano destacou o significado desta formação para o trabalho executado junto ao Fundo Social de Solidariedade. “Mais do que aprender, também foi importante compartilhar experiências, conhecer novas realidades e fortalecer uma rede de mulheres que tem a missão de cuidar, acolher e transformar vidas. Foram dias de muito aprendizado, conexões e novas ideias”, ressaltou Déborah.