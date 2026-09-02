Planejamento Urbano destaca avanço do programa 'Bairros + Completos' para membros do Comdur

A Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano organizou um encontro com membros do Conselho de Desenvolvimento Urbano e Rural (Comdur) nesta quarta-feira (02/09), no Anfiteatro Orlando Digenova, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, para compartilhar os avanços promovidos no âmbito do programa “Bairros + Completos”, que está sendo desenvolvido para melhorar a qualidade de vida da população a partir do acolhimento de demandas dos próprios munícipes.

O titular da pasta e presidente do Comdur, Elvis Vieira, acompanhado da diretora de Planejamento Territorial da prefeitura, Eliene Coelho, foi responsável pela abertura das atividades e apresentou um balanço do trabalho já concretizado no contexto das ações que haviam sido projetadas em abril de 2025, quando a iniciativa foi lançada.

Nesta oportunidade, foram destacadas as três fases previstas para execução dos dois projetos-pilotos que foram estabelecidos para o ano, nos bairros Casa Branca e Boa Vista. Conforme demonstrado, já foram superadas as fases que incluíram pesquisa, análise e prognóstico e também organização, processo participativo e síntese do material desenvolvido. Agora falta concluir a fase final, que inclui desenvolvimento de propostas, definição das áreas de intervenção e publicação sobre as ações.

O programa tem sido conduzido junto com o escritório que apoia a prefeitura no desenvolvimento da metodologia de trabalho, “Casa Cidade”, cuja atuação está integrada à empresa “BR Casas”, que se tornou parceira da administração municipal nesta iniciativa em função de um Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).

Por isso, a apresentação desta quarta-feira também contou com a participação do arquiteto Matheus Casimiro, que representou o escritório “Casa Cidade”. Ele detalhou o processo que permitiu as escutas qualificadas nos dois bairros escolhidos para execução da iniciativa, pontuando que 698 pessoas foram ouvidas no Casa Branca e 444 no Boa Vista, totalizando 1.142 munícipes alcançados.

“Contamos com a participação da Secretaria de Educação, para ouvir professores e alunos nas escolas; com a Secretaria de Cultura, para interação de alunos das oficinas do Programa de Formação Artística (Profart); com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, para visitas ao Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e ao Centro Dia do Idoso; assim como com a Secretaria de Saúde, que permitiu diálogo com médicos e enfermeiros”, disse Casimiro.

O secretário de Planejamento Urbano frisou que o encontro com o Comdur foi organizado justamente para que os conselheiros pudessem ficar por dentro de cada etapa do trabalho que está sendo conduzido pelo Planejamento Urbano, pensado para melhorar a condição dos bairros a partir da escuta dos próprios moradores. “Estamos avançando nas nossas propostas de garantir uma cidade cada vez mais saudável. Por isso, temos esse compromisso de manter todos que atuam neste segmento sempre atualizados sobre todo o processo”, ressaltou o titular da pasta.