1° Congresso Internacional de Afro Empreendedorismo acontece em Suzano

Suzano será palco do 1º Congresso Internacional de Afro Empreendedorismo, o Coniafro 2023. O evento, organizado pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia - Câmpus Suzano (IFSP-Suzano), ocorre nesta quinta-feira (16) e sexta-feira (17) de novembro, das 14h às 21h, com entrada gratuita.

A programação ao longo de dois dias, oferece mesas redondas, shows musicais e uma feira de produtos e serviços de empreendedores negros. O destaque de abertura com a presença de convidados internacionais na abertura, trazendo uma perspectiva global sobre a importância do empreendedorismo negro.

Entre os temas abordados, a inovação social, liderança empreendedora das mulheres negras, cultura negra e economia criativa, tecnologia e afrofuturismo, garantem debates enriquecedores e relevantes para a comunidade afroempreendedora.

A ideia do projeto começou pelo Davis Reis, professor da IFSP, que notou a ausência de eventos que representassem a população negra na cidade. ‘’Em conversa com o outro professor, Clayton Pires, percebemos a ausência de eventos representativos na cidade para a população negra’’, afirma.

Programação



O evento conta com uma vasta programação para os dois dias de evento, com palestras, mesas-redondas de conversa, feiras de negócios e apresentações artísticas, a partir das 14h até as 21h.

Acesse o site do IFSP-Suzano para mais informações. Para contato direto com os organizadores, ligue para (11)93927-7467.