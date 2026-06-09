Alunos de Suzano garantem vagas em fases finais do Campeonato Paulista de Judô

Os atletas da Associação Kyoei, conveniada à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, se destacaram com três medalhas durante o Campeonato Open Ajinomoto Aspirante, realizado em 30 de maio no Sport Club Corinthians Paulista, na capital paulista. A competição, promovida pela Federação Paulista de Judô, serviu como classificatória para a fase final do Campeonato Paulista Aspirante e reuniu competidores de diversas regiões em disputas de alto nível técnico.

Representando Suzano, a equipe participou com seis atletas. Alice Campos, da categoria Sub-11 Leve, e Lívia Campos, da categoria Sub-9 Super Ligeiro, sagraram-se campeãs em suas respectivas categorias. Já Júlia Billard, da categoria Sub-9 Ligeiro, garantiu a medalha de prata. Com os resultados, as atletas asseguraram vaga para a fase final do Campeonato Paulista Aspirante, marcada para o dia 27 de setembro. Além delas, Lorenzo Silva, da categoria Sub-11 Médio, também garantiu classificação para a decisão estadual.

O desempenho dos judocas suzanenses também rendeu classificações em outras categorias estaduais. Olivia Cruz, da categoria Sub-13 Leve, conquistou vaga para a fase final do Campeonato Paulista, que será disputada em 21 de junho, no Clube Pinheiros, em São Paulo. Já os atletas Vanessa Billard (F4 Médio), Valmir Gomes (M4 Pesado), Jônatas Lopes (M3 Médio) e Bruno Silva (M3 Meio Médio) garantiram classificação para o Campeonato Paulista Veteranos, marcado para o próximo dia 27 de junho, na Arena Suzano.

Segundo a coordenadora técnica do projeto, Vanessa Billard, os excelentes resultados obtidos são fruto de um trabalho construído diariamente dentro e fora dos tatames. “Estamos muito felizes com o desempenho dos nossos atletas. Conseguimos classificações em diferentes categorias e faixas etárias, mostrando que o trabalho desenvolvido em Suzano tem gerado resultados consistentes. Mais do que as medalhas, valorizamos a dedicação, a disciplina e a evolução demonstradas por cada aluno ao longo da temporada”, destacou.

Entre os principais destaques da equipe está Alice Campos, que segue construindo uma trajetória de sucesso em 2026. Após conquistar o vice-campeonato da Copa São Paulo no início do ano, a atleta voltou a subir ao lugar mais alto do pódio ao vencer o Open Ajinomoto Aspirante. Já Lívia Campos e Júlia Billard comemoraram suas primeiras grandes conquistas no judô federado. Mesmo em seu primeiro ano na categoria Sub-9, as atletas já demonstram competitividade, determinação e potencial para alcançar resultados ainda maiores nos próximos anos.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, elogiou o trabalho promovido pela associação. “É uma grande satisfação acompanhar o crescimento desses atletas e ver Suzano sendo representada com tanta qualidade nas competições estaduais. Esses resultados mostram a força do esporte de base no município. Estou muito feliz com o trabalho do projeto, pois ele contribui muito para a formação esportiva e social de crianças, jovens e adultos”, afirmou.