Secretaria de Cultura realiza 'Arraiá no Casarão da Memória' neste sábado

A Secretaria Municipal de Cultura promove neste sábado (13/06) o “Arraiá do Casarão da Memória”, evento que promete reunir cultura, tradição e lazer em um dos espaços históricos mais importantes da cidade. A programação será realizada no Casarão da Memória Antônio Marques Figueira, localizado na rua Campos Salles, 547, no centro, das 11 às 20 horas, com diversas atividades gratuitas voltadas a públicos de todas as idades.

Ao longo do dia, o público poderá participar de visitas guiadas ao interior do imóvel centenário e acompanhar a apresentação teatral “Memórias da Casa”, que resgata histórias e curiosidades ligadas ao patrimônio cultural do município. A programação também contará com feira de artesanato, venda de guloseimas típicas das festas juninas e apresentações musicais. A estreia do Brasil na Copa do Mundo diante do Marrocos, às 19 horas, também será transmitida no local.

Entre as atrações previstas estão uma oficina gratuita de pintura com temática junina, marcada para as 11h30, e uma oficina de bordado em fotografia, às 14 horas. Ambas terão 20 vagas e exigem inscrição prévia, que pode ser feita pelo telefone (11) 4748-6949 ou diretamente na recepção do Casarão.

Ao meio-dia, será servido o tradicional almoço “Café da Ferrovia”, com opções como feijoada, caldos e outros quitutes típicos. Na sequência, a programação musical terá início com apresentação do cantor Davi Gonçalves e seu trio de forró, às 13 horas. Mais tarde, às 18 horas, o grupo Forró da Lili sobe ao palco para encerrar a festa em clima de celebração.

Outro momento aguardado será uma ação voltada para os artesãos, programada para as 16 horas. A iniciativa busca valorizar o trabalho dos produtores e expositores locais que participam regularmente das atividades promovidas pelo equipamento cultural.

De acordo com a diretora do Casarão da Memória, Rita Paiva, o evento foi planejado para proporcionar uma experiência que une entretenimento, preservação histórica e valorização das tradições populares. “O ‘Arraiá do Casarão’ foi pensado para que as famílias possam aproveitar um dia especial em um ambiente acolhedor, conhecendo mais sobre a história da cidade e participando de atividades culturais que reforçam nossas tradições. É uma programação preparada com muito carinho para receber moradores e visitantes”, destacou.

O secretário José Luiz Spitti ressaltou que a proposta é aproximar ainda mais a população dos equipamentos culturais da cidade por meio de eventos acessíveis e atrativos. “As festas juninas fazem parte da identidade cultural brasileira e o Casarão da Memória é um dos locais mais simbólicos para receber uma celebração como essa. Convidamos toda a população para prestigiar a programação, fortalecer os artistas e artesãos locais e vivenciar um dia repleto de cultura, tradição e integração comunitária”, afirmou.