Prefeitura de Suzano exibe curta-metragem produzido por jovens em medida socioeducativa

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano reforçou seu compromisso com os jovens que estão cumprindo medida socioeducativa ao organizar nesta terça-feira (09/06) uma atividade especial no Anfiteatro Orlando Digenova, nas dependências do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, na região central, para valorizar uma produção audiovisual idealizada e desenvolvida por eles.

Nesta oportunidade, foi exibido o curta-metragem “Juventudes em Foco, vozes, histórias e caminhos”, que apresenta relatos e reflexões sobre a realidade de adolescentes que vivenciaram o processo. Por meio de suas experiências, buscou-se compreender não apenas os desafios enfrentados por esses jovens, mas também suas histórias, aprendizados, perspectivas e possibilidades de mudança.

Todas as etapas do trabalho, incluindo pré-produção, produção, edição e finalização, ficaram sob a responsabilidade de 14 jovens em medida socioeducativa, que são assistidos no Instituto Geração de Valores (IGV), cuja atuação acontece em parceria com o Centro de Referência Especializada em Assistência Social (Creas) de Suzano. As orientações para o projeto ficaram a cargo da coordenadora de medida socioeducativa da Assistência, Raquel Pereira Alves, e do professor e orientador socioeducativo, William Ferro.

A produção se integra aos princípios da medida socioeducativa, que tem como objetivo não só promover a responsabilização pelos atos praticados, mas também oferecer oportunidades de reflexão, desenvolvimento e construção de novos projetos de vida. Neste documentário, os adolescentes tiveram voz para compartilhar suas vivências, mostrando que cada história vai muito além dos rótulos frequentemente atribuídos a eles.

Entre outras finalidades, as medidas socioeducativas também são fundamentais para garantir a responsabilização de jovens autores de atos infracionais por meio de uma abordagem pedagógica e reeducativa, e não meramente punitiva. A proposta central é promover a ressocialização, prevenindo a reincidência e preparando o adolescente para uma vida cidadã, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, destacou que é fundamental incentivar o s jovens em medida socioeducativa a desenvolverem suas habilidades. “Buscamos proporcionar as condições adequadas para que eles possam entender o potencial que eles têm e construírem uma vida digna e próspera. Este documentário traz não só a oportunidade de participação em todas as etapas de um projeto audiovisual como mostra a realidade em que eles estão inseridos”, ressaltou o titular da pasta.