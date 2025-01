2024 termina com 8,1 mil devedores no comércio de Suzano

A inadimplência no comércio de Suzano cresceu em dezembro de 2024, de acordo com a Associação Comercial e Empresarial (ACE) da cidade. O aumento em relação ao mesmo mês de 2023 foi de 2,5%.

De acordo com as informações da entidade, no último mês de 2024 foram consideradas inadimplentes 8.127 pessoas, enquanto em dezembro de 2023 esse número era de 7.292. O valor médio dessa dívida é de R$ 350.

A ACE explicou, ainda, que 40% dos endividados quitam seus débitos em até 90 dias. Outros 40% pagam as dívidas entre 360 e 720 dias (um ano e dois anos, respectivamente). Os 20% restantes compreendem a pessoas que não conseguem pagar suas dívidas.

O perfil das pessoas endividadas consiste em trabalhadores recém-desempregados que compraram ou tiveram redução de ganhos pouco após o investimento. Outro perfil dos inadimplentes são pessoas de ganhos variáveis, além de indivíduos que compram acima da sua capacidade de pagamento.

A Associação Comercial afirma que os principais motivos pela inadimplência são a perda de emprego ou redução de ganho, além da imprudência de comprar acima da capacidade de pagamento.

A ACE de Suzano reforçou que sempre orienta o consumidor a realizar compras com planejamento financeiro para que seja possível honrar os compromissos, não esquecendo das contas contínuas que todos os meses devem ser pagas, como energia elétrica, água e aluguel. Além disso, a associação fornece as informações necessárias às empresas associadas para análise de crédito com segurança, sempre com o intuito de reduzir e até evitar a falta de pagamento.