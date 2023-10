21 feiras livres tornam-se opções de final de semana

Suzano tem, atualmente, 21 feiras livres em funcionamento. Eles são opções de final de semana para compras.

Desse total, quatro são noturnas. As feiras acontecem de terça-feira a domingo em diversos pontos da cidade.

As feiras noturnas acontecem às quartas, no Largo da Feira, às quintas, na Praça Cidade das Flores, e às sextas, na avenida Tere Nigri, no bairro Cidade Cruzeiro do Sul e na rua Ruth, na Vila Urupês. Todas têm o horário das 16 às 21 horas.

A última feira noturna ativada foi a da Vila Urupês, que voltou a ser feita há cerca de três meses, de acordo com a Prefeitura.

Na terça-feira acontecem duas feiras durante o dia: uma no Jardim Colorado e uma no Jardim Natal, ambas das 6 às 14 horas. Na quarta-feira, no mesmo horário, acontecem feiras livres na Vila Amorim e no Jardim Nova América.

Na quinta-feira, elas acontecem no Jardim Imperador e no Jardim Revista e, na sexta, são realizadas no Parque Maria Helena e no Jardim Casa Branca. Todas essas acontecem das 6 às 14 horas.

Sábado e domingo são os dias com o maior número de feiras na cidade. No sábado acontecem no Pátio Central, no Miguel Badra Alto, no Jardim São José e na Vila Helena. As três primeiras acontecem das 6 às 14 horas, enquanto a última é realizada das 10 às 16 horas.

No domingo são realizadas cinco feiras, todas das 6 às 14 horas. Os locais são: Vila Figueira, Jardim Monte Cristo, Palmeiras, Jardim Dona Benta e Jardim Colorado.