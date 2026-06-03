Prefeito anuncia obras que garantirão pavimentação no Jardim Amazonas e na Vila Real Santista

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, anunciou na noite desta terça-feira (02/06) que cinco ruas dos bairros Jardim Amazonas e Vila Real Santista, no distrito de Palmeiras, serão pavimentadas. A confirmação veio durante encontro na Escola Municipal Adélia de Lima Franco, onde foi assinada a ordem de serviço que abre caminho para as obras, com objetivo de proporcionar, até o fim deste ano, aplicação de asfalto nas ruas Felício Moreira, José Rangel, Perimetral II, Daniela Varjão e Geralda Maria Conceição.

Além do chefe do Poder Executivo municipal, estiveram presente o vice-prefeito Said Raful e o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira.

Por meio de um investimento de R$ 1,2 milhão, de recursos próprios da administração municipal, será garantida a pavimentação em uma área total de 5.160 metros quadrados (m²) de vias, execução de drenagem pluvial, implantação de 1.650 metros de guias e sarjetas e melhorias estruturais em 869 metros de extensão. Além disso, aínda haverá a modernização da rede de iluminação pública.

As intervenções chegam para melhorar a infraestrutura urbana da região de Palmeiras com a ampliação das possibilidades de deslocamento, proporcionando reforço da segurança viária e dando solução para problemas relacionados ao escoamento de águas pluviais.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, destacou que as equipes da pasta estarão conduzindo o trabalho na localidade já a partir desta quarta-feira (03/06). “Faremos uma grande transformação na mobilidade urbana local com todas as ações que estão previstas. Em breve, os moradores já poderão desfrutar dessa nova condição das vias”, ressaltou.

O trabalho vem na esteira das obras de pavimentação que começaram no Parque Heroísmo, também em Palmeiras, há cerca de duas semanas, para contemplar as ruas Oliveira de Carvalho, Benedito Mario e Antonio Benedito Candido, com execução de guias e sarjetas numa extensão de 814,61 metros e de sarjetão numa área de 142,58 m², além de instalação de tubos de concreto para o sistema de drenagem em 484,50 metros.

A pavimentação em Palmeiras se integra às obras de requalificação asfáltica que também começaram semana passada na região norte do município, com as intervenções na rua Guilherme Garijo, e que foram concluídas na região do Jardim Colorado, para beneficiar trechos de vias públicas da Vila Figueira e da Vila Urupês.

Na rua Guilherme Garijo, os serviços que garantirão revisão de guias, sarjetas, ajustes no sistema de drenagem e reforço do solo transformarão a mobilidade com o novo asfalto que será aplicado nos dois sentidos de via, que tem 3,69 quilômetros de extensão em cada, beneficiando não só o deslocamento para os bairros Jardim São José, Jardim São Bernardino, Jardim Graziela, como também para o município de Mogi das Cruzes.

Na Vila Figueira, foi proporcionando na segunda quinzena do último mês, aplicação de novo asfalto no trecho da rua Kaneji Kodama que fica entre as ruas Vereador Romeu Graciano e Leila Margarida Takeuchi; e no trecho da rua Shoichi Masuda que fica entre a avenida Antônio Marques Figueira e Adelino Mathias.

E na Vila Urupês, o mês de maio ainda foi marcado pela requalificação asfáltica no trecho da rua Ipês que fica entre as avenidas Brasília e Taiaçupeba, representando o início de um projeto que ainda avançará para um trecho mais amplo, de 1,1 quilômetro, que chegará até a rua Ivan Fleury Meireles; e também contemplará um trecho de 352 metros da rua Jeca Tatu, entre rua Gato Cinzento e a rua Professor Jeremia.

O prefeito afirmou que o plano de pavimentação está a todo vapor na cidade. “Estamos investindo R$ 75 milhões para execução deste trabalho, que só está começando. Ainda chegaremos a muito mais vias de diferentes bairros, para melhorar a qualidade de vida de toda a população. Estamos levando asfalto a vias que nunca tiveram essa condição e requalificando ruas e avenidas que são estratégicas para a circulação no município. É mais uma etapa do desenvolvimento que está em curso”, declarou o chefe do Executivo.

Também participaram da assinatura da ordem de serviço o vereador Rogério Castilho, o secretário municipal de Governo, Alex Santos, e o secretário de Comunicação Pública, Paulo Pavione.