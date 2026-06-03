Construção do Centro de Bem-Estar Animal avança para área externa da estrutura principal

As obras do Centro de Bem de Estar Animal, que está sendo instalado numa área anexa ao Parque Municipal Max Feffer, por meio do acesso pela avenida Dr. Odilon de Souza, no Jardim Imperador, avançam para a área externa da estrutura principal, que já está praticamente concluída, onde serão realizados os atendimentos para pets, com serviços de vacinação, castração e consultas veterinárias.

Para garantir a comodidade necessária para todos os munícipes que forem levar seus animais para este espaço, que deverá estar à disposição da população já no fim deste ano, estão sendo preparadas atividades que garantirão a construção de calçadas, estacionamento e portas de acesso. As ações relacionadas a esses serviços foram vistoriadas nesta quarta-feira (03/06) pelo prefeito Pedro Ishi.

Durante a visita, que também contou com as presenças do vice-prefeito Said Raful, do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e do secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, foram discutidos com a equipe técnica da empresa responsável, Construtora San Gabriel, como se desenvolverão as etapas do projeto, que ainda vai incluir paisagismo, finalização do canil e das instalações elétricas.

O investimento para esta etapa será de R$ 911 mil, que se somará ao valor já investido para a construção da estrutura central, de R$ 1.288.608,11, sendo R$ 600 mil provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Marcio Alvino, intermediada pelo vereador Marcio Alexandre de Souza, o Marcio Malt, e o restante custeado com recursos municipais.

A estrutura principal conta com 346 metros quadrados de área construída, incluindo clínica veterinária, recepção, salas de atendimento e cirurgia, possibilitando a realização de procedimentos de baixa e média complexidade. Esta parte da obra foi executada pela empresa Fort Service Company & Construtora Eireli, vencedora do processo licitatório.

Quando todas as instalações estiverem concluídas, o espaço deverá se tornar um dos principais pilares das políticas de proteção animal em Suzano, ampliando o acesso da população aos serviços veterinários na cidade.

O secretário de Meio Ambiente afirmou que Suzano dá um grande passo para a proteção e causa animal. “É uma demanda que a sociedade vinha solicitando, para que possamos ter à disposição de todos a tão esperada clínica veterinária gratuita para seus pets, que reforça nossa rede de proteção animal. Ficamos muito satisfeitos em ver que as obras estão avançando e que, em breve, teremos o atendimento veterinário e demais serviços necessários para a saúde dos animais”, declarou André Chiang.

O prefeito destacou que o novo equipamento representa um avanço histórico para Suzano. “Estamos dando um passo muito importante no cuidado com os animais e na promoção da saúde pública. O Centro de Bem-Estar Animal vai garantir atendimento digno, com estrutura adequada para procedimentos veterinários, além de fortalecer as ações de proteção e responsabilidade com os pets da nossa cidade”, afirmou o chefe do Executivo municipal.