Jornal Diário de Suzano - 12/11/2025
Cidades

2ª edição do 'Oscar de Suzano' acontece nesta quinta no Teatro Armando de Ré

Evento se inicia às 19 horas e é aberto ao público

12 novembro 2025 - 19h10Por da Reportagem Local
2ª edição do 'Oscar de Suzano' acontece nesta quinta no Teatro Armando de Ré2ª edição do 'Oscar de Suzano' acontece nesta quinta no Teatro Armando de Ré - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

A 2ª edição do prêmio Centenário de Suzano, conhecido como “Oscar de Suzano”, acontece nesta quinta-feira (13), às 19 horas, no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré. O evento é aberto ao público e homenageará 50 pessoas que prestaram serviços à cidade ao longo dos anos.

O organizador do evento, Oscar de Oliveira, participou do DS Entrevista e fez um balanço sobre a 1ª edição, realizada no ano passado. “Foi legal, superou minhas expectativas, foi além do que esperava. Mesmo com chuva, a casa estava cheia. Foram 75 homenageados”, disse.

Oscar ainda falou que a comissão organizadora do evento decidiu diminuir o número de homenageados. Além disso, ele explicou sobre a utilização e o tratamento das estatuetas iguais ao Oscar, prêmio anual que presenteia profissionais do cinema.

“Já fiz a consulta. Não precisa de autorização para utilizar a réplica. Você pode comprar algumas estatuetas e no mundo inteiro é vendido. Nós trabalhamos em cima desses troféus para que fiquem com um peso legal. Colocamos cimento próprio dentro delas e ficam com 400 gramas. Damos um banho e deixamos brilhando. É uma mão de obra cansativa, mas é muito gratificante”, disse o organizador.

Os homenageados do evento são de vários ramos, com exceção de políticos. “Se formos citar políticos, são inúmeras pessoas que fizeram bem para a cidade. Quem sabe, no futuro, tenha uma categoria apenas para políticos”.

Oscar explicou o motivo do nome oficial do evento ser “Centenário de Suzano” mesmo que a cidade tenha 76 anos de emancipação política-administrativa. “Suzano tem mais de 100 anos de história, muito mais que isso. A Igreja Baruel é de 1919. A estação de trem faz mais de 100 anos. Por isso o nome centenário, mesmo que Suzano não tenha 100 anos de emancipação. Vou pela história”, finalizou o organizador.

