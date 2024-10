32 ônibus transportam urnas para locais de votação

As urnas que serão utilizadas nas eleições municipais foram transportadas neste sábado (5) em 32 ônibus. Os carros, escoltados por policiais e guardas municipais, deixaram os cartórios eleitorais às 13 horas na véspera da votação.

A 415ª Zona Eleitoral de Suzano teve 20 ônibus para transportar as 312 urnas do cartório. Enquanto isso, a Zona Eleitoral 181 teve 12 ônibus, que transportarão 398 urnas.

De acordo com Carla Carvalho, responsável pela 181ª Zona Eleitoral, os apoios esperaram os ônibus nas escolas. “A partir de 13 horas os apoios estiveram no local para receber as urnas. Nos bairros mais próximos, as urnas chegaram até 13h30”, disse.

Os carros tiveram escolta policial até que cheguem à escola de destino. Lá, um agente de segurança ficou de plantão até o início da votação neste domingo.