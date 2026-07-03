Plano de pavimentação avança por todas as regiões de Suzano no primeiro semestre

O primeiro semestre de 2026 ficou marcado pelo avanço do plano de pavimentação em Suzano, que tem alcançado todas as regiões da cidade com o trabalho que está sendo conduzido pela administração municipal. A população já sente os efeitos da entrega do prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen, que transformou a mobilidade na região central, e celebrou o início da requalificação da rua Guilherme Garijo, na região norte, assim como os serviços que levarão asfalto para diferentes vias de Palmeiras.

O trabalho voltado à melhoria da infraestrutura viária ganhou um novo impulso com a oficialização das obras que viabilizarão um complexo de alças de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), pelo governo de São Paulo, logo no mês de janeiro, e se consolidou com o anúncio de um pacote de investimentos da ordem R$ 75 milhões, por parte do prefeito Pedro Ishi, no mês de maio, que potencializará as condições de deslocamento a partir dos recursos municipais, estaduais e federais que serão investidos.

Todas as obras transformam a mobilidade em Suzano e beneficiam não só motoristas que trafegam pelas diferentes regiões do município como também aqueles que circulam em direção a outras cidades. O prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen, por exemplo, que foi entregue no dia de aniversário de emancipação político-administrativa de Suzano, em 2 de abril, abriu um novo eixo de deslocamento entre à região do Casa Branca e o centro da cidade, ao viabilizar a conexão entre as ruas Masanosuke Shibata e José de Almeida, na região do Jardim Márcia, Jardim dos Ipês e Cidade Cruzeiro do Sul, e as estradas dos Fernandes e Santa Mônica e a rua Regina Cabalau Mendonça, no Parque Santa Rosa.

Por sua vez, a requalificação da rua Guilherme Garijo, cujas obras começaram em 27 de maio, chega para aprimorar uma das vias mais estratégicas do município, já que é utilizada por moradores que circulam por bairros como Jardim São José, Jardim São Bernardino e Jardim Graziela, e por motoristas que seguem para o município de Mogi das Cruzes e para as rodovias Mogi-Dutra (SP-88), Ayrton Senna (SP-70), Presidente Dutra (BR-116) e Mogi-Bertioga (SP-98).

A circulação pela região central da cidade também esteve no radar da prefeitura ao longo deste período, que empenhou esforços para proporcionar intervenções nas vias da região do Colorado.

No mês de maio, foram executadas obras na Vila Urupês, com aplicação da camada asfáltica no trecho da rua Ipês que fica entre as avenidas Brasília e Taiaçupeba, integrando um pacote de melhorias que contemplará um trecho de 1,1 quilômetro da via, chegando até a rua Ivan Fleury Meireles. As atividades ainda promoverão a requalificação de um trecho de 352 metros da rua Jeca Tatu e serviços no sistema de drenagem das ruas Guilherme e Ipês e da avenida Taiaçupeba.

Na Vila Figueira, também neste mês, foram finalizadas obras de requalificação asfáltica no trecho da rua Kaneji Kodama que fica entre as ruas Vereador Romeu Graciano e Leila Margarida Takeuchi; e na rua Shoichi Masuda, no trecho entre a avenida Antônio Marques Figueira e a rua Adelino Mathias.

Paralelamente às atividades que avançavam nas regiões norte e central, foi dado início a uma série de anúncios sobre novas obras de pavimentação da região de Palmeiras, com objetivo de levar asfalto a diferentes vias desta localidades, após serem concluídos os serviços que garantiram requalificação asfáltica de 14 ruas da Vila Fátima: Rinyasu Sugimura, São Jorge, Nossa Senhora Aparecida, Santa Maria, Masatsuka Ida, Santa Julia, Santa Adriana, Santa Cristina, Nossa Senhora de Fátima, Santa Luzia, Santo Anastácio, São Francisco de Assis, São Marcos e São Paulo.

O prefeito Pedro Ishi manteve ao longo de todo esse período o contato estreito com a população, se reunindo com moradores para confirmar o começo das intervenções em cada local.

Para os munícipes dos bairros Jardim Amazonas e Vila Real Santista, foram informados os detalhes do projeto de pavimentação das ruas Felício Moreira, José Rangel, Perimetral II, Daniela Varjão e Geralda Maria Conceição.

Aos moradores do Parque Heroísmo, foram anunciadas as obras nas ruas Benedito Mário, Oliveira de Carvalho, Antonio Benedito Candido e Dez; e junto aos residentes do Parque Astúrias, houve confirmação das intervenções nas ruas João Fernandes de Almeida, João Mendes Filho, Masao Sakamoto, Genézio José Mathias da Silva e Estelita Fernandes de Souza; além da informação, para moradores do Jardim Belém sobre autorização para obras na rua Antônio Binotti.

Após acompanhar de perto os serviços que têm sido executados em todas as regiões da cidade, o prefeito avaliou que o trabalho realizado no primeiro semestre representou um salto importante para o desenvolvimento de Suzano. “Entregamos obras de pavimentação que já têm reduzido o trânsito na malha central, como o prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen, e promovendo melhorias que garantirão melhor fluidez nos deslocamentos, com o trabalho que está acontecendo na rua Guilherme Garijo. Já no distrito de Palmeiras, estamos pavimentando diferentes ruas que transformarão a rotina das pessoas que moram em cada uma das localidades contempladas”, destacou o chefe do Executivo.