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Jornal Diário de Suzano - 06/06/2026
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Arujá

Simone Mendes leva público ao delírio no último dia do Arujá Fest

Evento celebra os 174 anos de emancipação político-administrativa do município

08 junho 2026 - 08h40Por da Reportagem Local
Simone Mendes leva público ao delírio no último dia do Arujá FestSimone Mendes leva público ao delírio no último dia do Arujá Fest - (Foto: Divulgação)

A cantora Simone Mendes subiu ao Palco 1 do Espaço de Eventos do Centro Residencial, na Avenida da PL, para encerrar com chave de ouro a última noite de shows do Arujá Fest 2026. O evento, promovido pela Prefeitura de Arujá, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, celebrou em grande estilo os 174 anos de emancipação político-administrativa do município, reunindo uma verdadeira multidão que foi ao delírio em uma atmosfera de muita alegria e total segurança.

Antes da grande atração nacional tomar conta da Arena de Eventos, o público pôde prestigiar e valorizar os talentos da nossa cidade e região. As apresentações no Palco 2 começaram logo no início da noite, trazendo o carisma de Janaína Rebelato e o balanço do grupo Só Sorriso, que prepararam o terreno e colocaram todo mundo para dançar.

Após, apresentaram-se Felipe, Paulinha & Adriano e a estrela da noite Simone Mendes, cantando seus grandes sucessos. 

Toda a megaestrutura montada garantiu o conforto das famílias, oferecendo ainda uma ampla praça de alimentação, parque de diversões, salas de acolhimento para mulheres e autistas, e acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PCDs). A segurança também foi um dos pontos altos de todo o festival, operada de forma exemplar pelo sistema de monitoramento inteligente Smart Arujá, em conjunto com as Polícias Militar, Civil e a Guarda Civil Municipal (GCM).

Comemorações dos 174 anos continuam na Praça do Coreto

Embora os grandes shows na Arena de Eventos tenham chegado ao fim, a programação festiva em celebração ao aniversário da cidade segue em ritmo total. A Prefeitura de Arujá convida toda a população para acompanhar as tradicionais atividades que movimentarão o centro do município.

Nesta segunda-feira, dia 8 de junho, as celebrações começam logo cedo, às 10h, com o Ato Cívico oficial na Praça do Coreto. O evento comemorativo contará com o hasteamento das bandeiras e a execução dos hinos Nacional e de Arujá, apresentados pela Elite Cívica da Guarda Mirim de Arujá.

Já a partir das 14h, no mesmo local (Rua Prudente de Moraes, Centro), acontece a abertura oficial da Festa das Nações 2026, que se estenderá até o dia 28 de junho. 

O primeiro dia do evento contará com diversas barracas de comidas típicas e um cronograma repleto de atrações musicais e culturais para toda a família:

* *14h:* Sórta a Pórva
* *16h:* Nosso Samba
* *17h30:* Vida Ativa
* *18h:* Off-Code
* *20h:* Bia Mattos

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