44 candidatos a prefeito e 2,3 mil a vereador disputam 1,2 milhão de votos no Alto Tietê

Nas eleições deste domingo (6), o Alto Tietê terá nove mulheres e 35 homens disputando as prefeituras da região. No total, são 44 candidatos registrados nas dez cidades, segundo o portal DivulgaCand. Apenas três cidades não possuem candidatas mulheres para o cargo: Arujá, Biritiba Mirim e Salesópolis. Os demais municípios terão mulheres concorrendo ao cargo.

Além disso, é certo que três cidades conhecerão novos gestores (as). Rodrigo Ashiuchi (PL) e Vanderlon Gomes (PL) estão na reta final do segundo mandato, em Suzano e Salesópolis, respectivamente. Em Poá, a prefeita Marcia Bin (União Brasil) anunciou que não irá disputar a reeleição.Os demais prefeitos buscam a reeleição.

Poá, inclusive, tem o maior registro de candidatos: seis. Arujá, em contrapartida, é a menor, com apenas dois.

Em Suzano, Caian Zambotto (PSOL), Gerice Lione (Podemos), Pedro Ishi (PL), Sergio do Povo (Mobiliza) e Walmir Pinto (PV) concorrem ao cargo.

Salesópolis contará com cinco candidatos: Casinho (Solidariedade), Lélis Renó (PT), Dra. Bruna (PL), Rafael (PSD) e Rodolfo Marcondes (Podemos) disputam a prefeitura do município.

Os seis concorrentes de Poá são: Carlos Setsuo (PSDB), Diogo Pernoca (Podemos), Flávia Verdugo (PL), Geraldinho do Sindicato (PSB), Professor Franklin (Rede Sustentabilidade)) e Saulo Souza (PP).

Em Arujá, a disputa será entre o atual prefeito, Dr Camargo (PSD), contra Marcio Batista (PT).

Biritiba Mirim terá quatro candidatos: Inho (PL), que tenta a reeleição, Geraldo (PT), Joaquim Cowboy (PRTB) e Reinaldo Junior (Podemos).

Priscila Gambale (Podemos) tentará a reeleição em Ferraz de Vasconcelos. Seus adversários são: Doutor Caetano (PDT), Dr. Jorge (PSB) e Dr. Raful Jr. (PL).

O segundo turno está marcado para o dia 27 do mesmo mês.

Mais de 1,22 mi vão às urnas votar para vereador e prefeito na região



Cerca de 1.228.434 eleitores devem ir às urnas votar para vereador e prefeito neste domingo no Alto Tietê. Na região, as mulheres seguem como o maior número de eleitores, são 644.794, o que representa 52,4% do total de eleitores da região. Homens somam 583.214, o que representa 47,4%.

Na comparação por gênero com a eleição de 2020, as mulheres eleitoras cresceram em 4,53%, e os homens, 4,34%.

A ordem da votação neste ano será primeiro para vereador e em seguida para prefeito.

Eleitores

Das dez cidades da região, quatro tiveram redução no número de eleitores em 2024 comparado a 2020.

A maior queda foi em Poá, com redução de 5%, passando de 93.853 para 89.126.

A segunda cidade com redução de eleitores foi Salesópolis, que caiu 3,3%, passando de 15.239, para 14.730.

Fecham a lista, Santa Isabel, com redução de 2,6%, e Ferraz, que caiu 2,1%.

Em Santa Isabel o número de eleitores reduziu de 42.613 para 41.469.

E em Ferraz os números caíram de 130.570 para 127.796.

Aumento

Entre as cidades com aumento de eleitores, Itaquá lidera. A cidade registrou crescimento de 8,5%, passando de 239.226 para 259.669.

Suzano aparece com número parecido: 8,4%. A cidade cresceu de 217.959 para 236.341.

Completa o top 3, Guararema, que cresceu 7,8%, passando de 24.594, para 26.536.