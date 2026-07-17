5ª Parada LGBTI acontece dia 2 de agosto em Suzano

No dia 2 de agosto, a Frente LGBTI de Suzano e o coletivo 'A Casa da João' realizam a 5ª edição da Parada LGBTI de Suzano. Em um momento decisivo para a democracia brasileira, o evento ganha contornos de urgência com o tema: "Votar, Ocupar e Resistir: Na rua e na política, pelo que falta para o trabalhador".



Completando meia década de história, a manifestação deste ano reafirma o caráter político do movimento. Em um cenário onde as eleições nacionais e estaduais definirão o futuro das políticas públicas voltadas à população LGBTQIAPN+, a organização convoca a população suzanense para um debate necessário: a conexão entre a precariedade da vida do trabalhador LGBTQIAPN+ e o impacto devastador do discurso de ódio propagado pela extrema direita.



A proposta é, através de muita música e intervenções artísticas, escancarar como a violência institucional e social é responsável pela marginalização e perda de vidas, convocando a sociedade a eleger, nas urnas, projetos que priorizem o respeito, a dignidade e a vida das pessoas LGBTQIAPN+.



Programação:

Concentração: A partir das 13h, em frente ao Burger King de Suzano (esquina da Rua Dr. Prudente de Morais com a Rua Abdo Rachid).

Marcha: Início do trajeto às 14h30, percorrendo a Rua Campos Salles, Av. Armando de Salles Oliveira, Av. Brasil e Av. Roberto Simonsen.

Dispersão: 20h.



SERVIÇO

O quê: 5ª Parada LGBTI de Suzano

Quando: 2 de agosto (domingo)

Horário: Das 13h às 20h

Informações:

Contato: Lilian Santos de Carvalho, Diretora Executiva da Parada LGBTQIAPN+ de Suzano (Organização)

Telefone/WhatsApp: (11) 97395-8806