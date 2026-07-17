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Jornal Diário de Suzano - 17/07/2026
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Inclusão

5ª Parada LGBTI acontece dia 2 de agosto em Suzano

17 julho 2026 - 10h19Por da Reportagem Local
Completando meia década de história, a manifestação deste ano reafirma o caráter político do movimentoCompletando meia década de história, a manifestação deste ano reafirma o caráter político do movimento - (Foto: Divulgação)

No dia 2 de agosto, a Frente LGBTI de Suzano e o coletivo 'A Casa da João' realizam a 5ª edição da Parada LGBTI de Suzano. Em um momento decisivo para a democracia brasileira, o evento ganha contornos de urgência com o tema: "Votar, Ocupar e Resistir: Na rua e na política, pelo que falta para o trabalhador".


Completando meia década de história, a manifestação deste ano reafirma o caráter político do movimento. Em um cenário onde as eleições nacionais e estaduais definirão o futuro das políticas públicas voltadas à população LGBTQIAPN+, a organização convoca a população suzanense para um debate necessário: a conexão entre a precariedade da vida do trabalhador LGBTQIAPN+ e o impacto devastador do discurso de ódio propagado pela extrema direita.

A proposta é, através de muita música e intervenções artísticas,  escancarar como a violência institucional e social é responsável pela marginalização e perda de vidas, convocando  a sociedade a eleger, nas urnas, projetos que priorizem o respeito, a dignidade e a vida das pessoas LGBTQIAPN+.

Programação:
Concentração: A partir das 13h, em frente ao Burger King de Suzano (esquina da Rua Dr. Prudente de Morais com a Rua Abdo Rachid).
Marcha: Início do trajeto às 14h30, percorrendo a Rua Campos Salles, Av. Armando de Salles Oliveira, Av. Brasil e Av. Roberto Simonsen.
Dispersão: 20h.

SERVIÇO
O quê: 5ª Parada LGBTI de Suzano
Quando: 2 de agosto (domingo)
Horário: Das 13h às 20h
Informações: 
Contato: Lilian Santos de Carvalho, Diretora Executiva da Parada LGBTQIAPN+ de Suzano (Organização)
Telefone/WhatsApp: (11) 97395-8806

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