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Jornal Diário de Suzano - 17/07/2026
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Cidades

Dona Benta recebe a 6ª edição da Festa Julina com promoção de cultura e lazer

Evento é gratuito e ocorrerá neste sábado (18) e domingo (19) na rua Juvenal Ribeiro de Souza

17 julho 2026 - 18h44Por Guillherme Cerqueira - da Reportagem Local
Dona Benta recebe a 6ª edição da Festa Julina com promoção de cultura e lazerDona Benta recebe a 6ª edição da Festa Julina com promoção de cultura e lazer - (Foto: Divulgação)

O Jardim Dona Benta, em Suzano, receberá neste final de semana a 6ª edição da Festa Julina. A festividade conta com música ao vivo, brinquedos infláveis e campeonato de futebol para crianças. O evento é gratuito e ocorrerá neste sábado (18) e domingo (19) na rua Juvenal Ribeiro de Souza.


Em sua última edição, o evento reuniu mais de 500 pessoas e é esperado receber 600 nesta edição. Neste sábado, a programação se inicia às 17 horas. No dia ocorrerão apresentações de dança, aulas coletivas de zumba, show de forró com a banda “Forró 100 preconceito” e “Nyu e Santhyaho”.


Já no domingo, as festividades iniciarão às 13 horas com “Dj Ratão” e brinquedos infláveis para as crianças. Em sequência, ocorrerá um campeonato de futebol de rua, onde haverá troféus para os três melhores colocados. Também haverá música ao vivo no dia.


Para o organizador, Thiago Rodrigues, o evento tem como objetivo reunir a vizinhança, promover a cultura nordestina e proporcionar diversão para as crianças. O movimento conta com apoio da Prefeitura de Suzano.

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