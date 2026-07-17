Dona Benta recebe a 6ª edição da Festa Julina com promoção de cultura e lazer

O Jardim Dona Benta, em Suzano, receberá neste final de semana a 6ª edição da Festa Julina. A festividade conta com música ao vivo, brinquedos infláveis e campeonato de futebol para crianças. O evento é gratuito e ocorrerá neste sábado (18) e domingo (19) na rua Juvenal Ribeiro de Souza.



Em sua última edição, o evento reuniu mais de 500 pessoas e é esperado receber 600 nesta edição. Neste sábado, a programação se inicia às 17 horas. No dia ocorrerão apresentações de dança, aulas coletivas de zumba, show de forró com a banda “Forró 100 preconceito” e “Nyu e Santhyaho”.



Já no domingo, as festividades iniciarão às 13 horas com “Dj Ratão” e brinquedos infláveis para as crianças. Em sequência, ocorrerá um campeonato de futebol de rua, onde haverá troféus para os três melhores colocados. Também haverá música ao vivo no dia.



Para o organizador, Thiago Rodrigues, o evento tem como objetivo reunir a vizinhança, promover a cultura nordestina e proporcionar diversão para as crianças. O movimento conta com apoio da Prefeitura de Suzano.