Pavilhão Zumbi dos Palmares recebe inscrições para oficinas culturais

O Pavilhão de Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, localizado no interior do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), está com inscrições abertas para oficinas culturais gratuitas de capoeira, danças urbanas, maracatu e percussão.

As atividades terão início em agosto e serão realizadas em diferentes dias e horários. A realização surgiu a partir de um termo de colaboração assinado entre a Prefeitura de Suzano e a Associação Cultural e de Cidadania Beija-Flor.

Os interessados devem efetuar a inscrição presencialmente no Pavilhão Zumbi dos Palmares, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Para realizar o cadastro, é necessário apresentar cópia do documento de identidade ou da certidão de nascimento e comprovante de endereço.

Os participantes menores de idade deverão comparecer acompanhados pelo responsável legal ou por um adulto devidamente autorizado.

A oficina de danças urbanas será destinada a pessoas a partir dos 10 anos e abordará diferentes estilos, como hip-hop, dancehall, popping, locking, waacking e breaking. As aulas serão realizadas às terças e quintas-feiras, das 15 horas às 16h30 e das 18 horas às 19h30.

Às sextas-feiras, a modalidade contará com turmas das 8h30 às 9h30, das 10h30 às 11h30, das 13h30 às 14h30 e das 15 às 16 horas.

Já a oficina de capoeira, também voltada ao público a partir dos 10 anos, ocorrerá às quartas-feiras, das 19 horas às 20h30. As aulas de percussão serão promovidas às terças-feiras, das 19 horas às 20h30, enquanto os encontros de maracatu acontecerão aos sábados, das 15 horas às 16h30.

Além das oficinas, o espaço também contará com sessões de contação de histórias às quartas-feiras, com atividades às 9h30 e às 14 horas. As escolas interessadas em participar poderão realizar o cadastro pelos telefones do Pavilhão Zumbi dos Palmares ou da Casa Beija-Flor, por meio do número (11) 97706-5414.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, destacou que a programação amplia as oportunidades de formação e aproxima diferentes expressões artísticas da população. “As oficinas oferecem espaços de aprendizado, convivência e valorização da cultura em suas diversas manifestações. Nosso objetivo é garantir que crianças, jovens e adultos tenham acesso gratuito a atividades de qualidade, fortalecendo a formação artística e a ocupação dos equipamentos culturais da cidade”, afirmou.