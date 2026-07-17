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Jornal Diário de Suzano - 17/07/2026
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Cidades

Minions visitam Centerplex na próxima segunda-feira

Ação acontecerá das 12h30 às 15h, no foyer do filme localizado dentro do cinema

17 julho 2026 - 18h00Por da Reportagem Local
Minions visitam Centerplex na próxima segunda-feiraMinions visitam Centerplex na próxima segunda-feira - (Foto: Divulgação/Universal Pictures)

Na próxima segunda-feira (20), os Minions farão uma visita especial ao cinema Centerplex, unidade de Suzano, para interagir com o público, garantindo aos fãs dos personagens mais divertidos do cinema o compromisso marcado.


A ação acontecerá das 12h30 às 15h, no foyer do filme localizado dentro do cinema, na Rua Sete de Setembro, 555, no Parque Suzano. Os personagens estarão disponíveis para fotos e encontros com os visitantes e, durante o período, haverá pequenos intervalos, com orientação da equipe do local.


A iniciativa promete animar crianças e adultos, proporcionando momentos de diversão e registros especiais. Quem compartilhar as fotos nas redes sociais poderá marcar os perfis oficiais do Centerplex e da Universal.


A visita ocorre enquanto o filme “Minions & Monstros” está em exibição nas salas do cinema, ampliando a experiência dos fãs da franquia. Desta vez, os icônicos e amados personagens amarelos embarcam em uma jornada para encontrar criaturas assustadoras e divertir o público.


A programação especial deve atrair famílias e admiradores dos icônicos personagens.

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