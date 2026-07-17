Educação implementa pacote de melhorias nas escolas com reforma completa em unidade da Vila Amorim

A Secretaria de Educação de Suzano está implementando um pacote de melhorias nas escolas da rede municipal para aprimorar as estruturas onde estudam mais de 26 mil alunos e trabalham 3,5 mil servidores da pasta.

As ações que estão sendo conduzidas ao longo de 2026 ganharam impulso no fim do primeiro semestre com a reforma completa que passou a ser implementada nas dependências da Escola Municipal Darcy Corrêa Gonçalves, no bairro Vila Amorim.

As intervenções nesta unidade têm se destacado por proporcionar uma revitalização ampla das instalações internas a partir de recursos originados do Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal (PDDEM), da ordem de R$ 71.448,80.

Os serviços em execução englobam a impermeabilização do piso de salas de aula e a colocação de novos revestimentos e pisos, além da manutenção corretiva dos banheiros das crianças. Também está sendo realizada a manutenção de portas, fechaduras e dobradiças, com troca de lâmpadas em grande quantidade, pintura interna de salas e a aquisição de brinquedos pedagógicos.

O projeto para este equipamento, que deverá ser concluído em até dois meses, inclui a fabricação própria de mobiliário com conceitos da abordagem Pikler, confeccionados de forma colaborativa pela direção e servidores a partir da compra de madeiramento. Ao todo, a verba deste ano está sendo aplicada para solucionar 15 pontos da unidade.

A revitalização vai garantir melhorias estruturais essenciais na escola, focando diretamente na substituição do piso em duas salas para eliminar a retenção de água e na impermeabilização do solo. Na entrada e no refeitório, o foco está na resolução das infiltrações, com impermeabilização e revestimento cerâmico nas paredes. Além disso, o projeto melhora a iluminação artificial em pontos deficitários, renova e pinta as esquadrias, substitui três portas danificadas e fecha um novo muro de alvenaria para garantir a segurança dos alunos e aproveitar o espaço do quintal externo.

Ainda há expectativa de promover posteriormente uma ampliação da capacidade de atendimento da unidade, que se integrará à lista de escolas contempladas com este tipo de obra, como a Escola Municipal Heleno José dos Santos, no Cidade Miguel Badra, que garantirá a construção de mais duas salas com banheiro feminino e masculino e a Escola Municipal Antônio Maschietto, no Jardim Santa Inês, com a construção de quatro salas e quadra coberta.

Outras escolas

Ao mesmo tempo que acontecem serviços voltados às melhorias nas estruturas internas das unidades, ocorrem ações destinadas ao aprimoramento da área externa dos equipamentos, com ações relacionadas à pintura de fachadas e acerto de calçada, construção de muro e poda de árvores.

Os serviços relacionados à pintura de fachadas e acerto de calçada contemplaram as Escolas Municipais Professora Therezinha Pereira Lima Muzzel, no Jardim São José; Vereador Antônio Teixeira, no Jardim Monte Cristo; Professora Nizilda Alves de Godoy, na Fazenda Aya; Vereador Antônio Martins, na Cidade Edson; Professora Alice Setuko Honda Miyake, na Vila Figueira; Damásio Ferreira dos Santos, na Vila Sol Nascente; Cláudio José Rodrigues, no Jardim Natal; Odário Ferreira da Silva, no Jardim Belém; Elisabeth Ubeda Rodrigues, no Parque Maria Helena; José Francisco Alves, no Jardim Tabamarajoara; Heleno José dos Santos, na Cidade Miguel Badra; Professor Antônio Marques Figueira, no Jardim Santa Helena; Waldemar Calil, na Cidade Boa Vista; Isaias Martinelli Gama, no Jardim Nova América.

Com relação às obras em andamento, podem ser citadas a construção de muro de arrimo na Escola Municipal Brasílio Ribeiro, na Vila São Pedro; construção de muro na escola Professor José Cardoso dos Santos, no Jardim São Bernardino; e alteamento do muro dos fundos da unidade Ignez de Castro Almeida Mayer, no Cidade Boa Vista.

Também estão no cronograma de atividades conduzidas pela pasta, a reforma de telhado e caixa d’água das Escolas Municipais Brasílio Ribeiro, na Vila São Pedro; Sônia Regina Alonso Ostermayer, no Recanto São José; Chácara Duchen, na Vila Ipelândia; Waldemar Calil, na Cidade Boa Vista; Orlando Digenova, na Cidade Miguel Badra; Amália Maria de Jesus, no Jardim Revista; Guiske Tadano, na Cidade Boa Vista; assim como a unidade de nome Jardim Colorado, que fica no Jardim Cacique; e as Escolas Municipais Professor Ruy Ferreira Guimarães, no Jardim São Bernardino; Odário Ferreira da Silva, no Jardim Belém; Vereador Antônio Teixeira, no Jardim Monte Cristo; Marisa Barboza Faria, no Jardim Europa; Tomi Ashiuchi, no Jardim Saúde; e Antônio Maschietto, no Jardim Santa Inês.

Já as atividades referentes a podas alcançaram as Escolas Municipais Albano Costa, na Cidade Boa Vista; Elisabeth Ubeda, no Parque Maria Helena; Paulo Henrique Barreiros, no Parque Residencial Samambaia; Mônica Sônia Franco Pinheiro Maida, no bairro dos Moreiras; Professor Antônio Marques Figueira, no Jardim Santa Helena; Antônio Carlos Mayer, no Jardim Maitê; Waldemar Calil, na Cidade Boa Vista; Célia Pereira de Lima, no Jardim Cacique; Sônia Regina Alonso Ostermayer, no Recanto São José; Oscar de Almeida Redondo, na Vila Urupês; Noêmia Santos Costa, no Jardim Ikeda; Cláudio José Rodrigues, no Jardim Bela Vista; e Luiza Rodrigues de Oliveira, no Jardim Alterópolis.

A secretária de Educação de Suzano, Renata Priscila Magalhães, reforçou que este pacote de melhorias busca garantir mais conforto a todos que frequentam as escolas municipais. “Estamos realizando serviços em um conjunto amplo de equipamentos, para que possamos manter a estrutura da nossa rede de ensino conservada e pronta para garantir as condições necessárias de trabalho e estudo. Os esforços têm feito a diferença para que tudo seja executado conforme planejamos, especialmente por conta do PDDEM, que tem permitido, por exemplo, a revitalização da Escola Municipal Darcy Corrêa Gonçalves”, destacou a titular da pasta.