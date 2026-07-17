Conselho Municipal de Assistência Social define novos membros para biênio 2026-2028

O Conselho Municipal de Assistência Social (Comas) definiu nesta semana representantes da sociedade civil que farão parte da nova composição do órgão durante o biênio 2026-2028. Os nomes foram publicados nesta sexta-feira (17/07) no Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura de Suzano, após Assembleia de Eleição realizada na última terça-feira (14/07), no Espaço dos Conselhos, no centro, que reuniu integrantes de entidades sociais, trabalhadores e usuários do sistema.

Pelo segmento “Entidade e Organizações Sociais”, foram eleitas como titulares a Associação de Assistência à Mulher ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae), a Comunidade Kolping do Jardim São José, e a Associação de Apoio para Deficientes Visuais de Suzano (Aadvis). As respectivas suplentes serão a Associação Emaús; a Cáritas Regional de Suzano; e o Instituto Beneficente Viva a Vida.

Pelo segmento “Trabalhadores”, foram escolhidos como titulares, Marcus Vinicius Viana Rodrigues, Grazieli Elizia da Silva, e Renata Correa do Nascimento; tendo como suplentes Eliana Paganotti Resende, Thais Ribeiro Alves, Victor Ruan Paulinelli de Lima, Deise Zilda da Silva, Geralda Gomes de Freitas e Luan Henrique Elias de Souza.

Já a representação dos “Usuários da Assistência Social de Suzano” ficará por conta dos munícipes Dalila Jacinto da Silva Andrade, Alison de Paula Vieira Gomes Brum e Altair da Silva.

Todos os eleitos vão trabalhar para garantir controle social no contexto do Sistema Único de Assistência Social (Suas), contribuindo para o aprimoramento das políticas públicas do setor. Assim, os representantes da sociedade civil estarão engajados nas ações voltadas ao acolhimento das famílias em situação de vulnerabilidade.

O diretor do Suas, Carlos Araújo, afirmou que o Comas é um conselho extremamente estratégico para a atuação da Assistência Social no município. “Este órgão se conecta com as ações que são destinadas aos diferentes públicos, garantindo as diretrizes necessárias para os demais conselhos, que cuidam de políticas públicas específicas”, declarou.

O secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social destacou o apoio que a pasta deu para o processo que definiu os novos integrantes do Comas. “Todas as etapas contaram com o suporte da administração municipal, para que a eleição pudesse se desenvolver conforme determina a legislação, com mobilização de todos os setores envolvidos e efetiva participação popular”, ressaltou Garippo.